Milan, doppio rientro anticipato dalle Nazionali: l’annuncio

Per il Milan si avvicina la gara contro la Fiorentina e due calciatori sono già tornati a Milanello dopo la sosta delle Nazionali.

Il Milan di mister Stefano Pioli si prepara per riprendere al meglio il proprio cammino in Serie A. La squadra rossonera tornerà a lottare alla ricerca dell’obiettivo Champions League in occasione del match che andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, gara che chiuderà il sabato della trentesima giornata di campionato. La formazione lombarda si presenterà a Firenze con l’intenzione di dare continuità alla serie di risultati ottenuti nelle ultime uscite, cercando di portare a casa il massimo di punti nelle prossime tre gare per arrivare al derby nelle migliori condizioni.

Nelle ultime cinque gare – tra campionato e coppe – il Milan è riuscito a raccogliere il massimo, mettendo a referto cinque vittorie che hanno permesso il sorpasso sulla Juventus al secondo posto in Serie A e di qualificarsi ai quarti di Europa League, dove li attende la doppia sfida contro la Roma. La squadra di Pioli vive un buon momento sia sul piano della forma che in termini dei risultati, rendimento che vuole confermare anche nella trasferta in Toscana (prima gara per la Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone). Nei prossimi giorni sono attesi i rientri di tutti i calciatori impegnati in questi giorni con le proprie Nazionali, due dei quali si sono già rivisti a Milanello.

Milan, primi rientri dalle Nazionali: Bennacer e Terracciano già presenti a Milanello

Stefano Pioli e il suo Milan hanno ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Milanello in vista della trasferta di Firenze. Nonostante il rientro dalle rispettive Nazionali dei calciatori sia previsto per i prossimi giorni, si sono già rivisti alcuni giocatori tornati anzitempo dai propri impegni. Infatti presenti oggi nel Centro sportivo di Carnago sia Ismael Bennacer, rientrato prima dagli impegni con l’Algeria per un piccolo problema fisico, che Filippo Terracciano, tornato dopo la convocazione con l’Italia Under 20.

Anche Rafael Leao aveva lasciato il ritiro del Portogallo (insieme ad altri sette compagni) prima della seconda partita della sua squadra contro la Slovenia. Nonostante il rientro anticipato, il portoghese non era presente oggi agli allenamenti, al quale è stato infatti concesso un giorno in più di riposo.

Il numero 10 rossonero riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani, galvanizzato anche dal gol messo a segno nel match contro la Svezia che ha stappato la gara. Presente già da oggi nel Centro sportivo del Milan Zlatan Ibrahimovic.