Milan-Empoli, Pioli a sorpresa: attacco rivoluzionato

Alle ore 15:00 il fischio d’inizio di Milan-Empoli e sono state rese note le scelte ufficiali dei due tecnici; di seguito le formazioni.

Milan-Empoli è il ventottesimo incontro rossonero del campionato di Serie A e la squadra di Pioli è chiamata a vincere. Il Milan arriva da dei risultati positivi, la vittoria in Europa League e il tentativo di un sorpasso momentaneo sulla Juve. L’Empoli invece lotta per non retrocedere e Davide Nicola dovrà compiere uno dei suoi miracoli sportivi.

Stefano Pioli ha scelto la sua formazione ufficiale. Ci sono dei cambi rispetto alle solite titolarità che ha sempre offerto il tecnico emiliano e il Milan dovrà essere bravo a replicare il risultato dell’andata per conquistare altri punti importanti per la zona Champions League. Di seguito le formazioni con le scelte ufficiali di Stefano Pioli e Davide Nicola.

Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli

Tra poco il fischio d’inizio a San Siro e il Milan dovrà fare bene e convincere. La prossima settimana ci sarà lo scontro di ritorno europeo e arrivarci bene è fondamentale.

Il Milan aveva iniziato bene il suo 2024 ma qualche punto perso per strada è costato caro al Diavolo. Tuttavia in Europa League il percorso è in discesa e il 14 ci sarà lo scontro di ritorno con lo Slavia Praga. In campionato invece, nelle ultime cinque gare, il Milan ha raccolto dieci punti e oggi può esserci un sorpasso, momentaneo o definitivo, sulla Juve.

L’Empoli invece lotta nei bassi fondi. la squadra di Nicola fatica ma uno spiraglio per la salvezza è vivo. Il Milan giocherà la sua gara interna con una rosa diversa dal solito. In porta ci sarà il solito Maignan. Sulle fasce sempre presente Theo e torna Calabria titolare. La coppia difensiva vede Tomori e Thiaw tornare alla titolarità.

A centrocampo c’è la coppia Reijnders con Bennacer e il solito Loftus-Cheek. L’inglese ha già 5 gol all’attivo e sta avendo un ruolo centrale nel gioco di Pioli. Squalificato invece Leao – così come Florenzi in difesa – che lascerà il posto a Okafor e riposerà anche Giroud davanti per fare spazio a Luka Jovic. Anche il dubbio Pulisic o Chukwueze a destra è stato sciolto con un’altra panchina per il nigeriano. Di seguito le formazioni ufficiali del Milan e dell’Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Jovic

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang