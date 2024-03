Milan-Empoli, Pioli stravolge tutto: rivoluzione in attacco

Il Milan ragiona in ottica Slavia Praga. Con la qualificazione ancora in bilico, Pioli potrebbe cambiare l’attacco in vista dell’Empoli.

È un momento insolito e paradossale quello che sta vivendo il Milan. La formazione rossonera avanza positivamente in campionato ed Europa League, ma numerose critiche vengono recapitate a Milanello. Giovedì i fischi e mugugni di “San Siro” non sono passati inosservati.

Anche dai piani alti si chiede un miglior rendimento alla banda di Pioli, che ora si trova in un limbo. Per uscirne occorre continuare a vincere, subendo possibilmente un numero inferiore di reti. La tenuta difensiva è il vero tallone d’Achille di questo Diavolo. Le incertezze della retroguardia hanno lasciato in gioco uno Slavia Praga che, in dieci per più di un’ora, poteva essere mandato k.o. Invece c’è ancora storia in questo ottavo di finale.

Prima però non bisogna dimenticarsi dell’Empoli. Domenica alla “Scala del Calcio” arriva una squadra in salute, seppur reduce dalla sconfitta contro il Cagliari. È normale pensare che Pioli attuerà qualche rotazione, specialmente nel reparto avanzato dove le alternative non mancano. Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, l’allenatore concederà un turno di riposo a Giroud, mentre Leao sarà out per squalifica. In quattro si giocano il posto da titolare per tre ruoli.

Milan-Empoli, rotazioni per Pioli: le scelte per l’attacco

Sembrano esserci pochi dubbi su chi sostituirà i due fuoriclasse rossoneri. Il centravanti sarà Jovic, di ritorno dalle due giornate inflitte dal giudice sportivo per il fallo di reazione in Monza-Milan. Il serbo vuole riprendere la via del gol, che in campionato manca dal 3 febbraio.

Alle sue spalle agirà il solito e instancabile Loftus-Cheek, affiancato sulla sinistra da Okafor. Il re delle reti pesanti da subentrato partirà dal primo minuto, cercando di dare continuità al match-winner dell'”Olimpico”. Ancora aperto, invece, il ballottaggio sulla destra. Pulisic appare favorito su Chukwueze.

Al momento lo statunitense dà più certezze rispetto al nigeriano, finora rivelatosi un buco nell’acqua del mercato rossonero. L’unico lampo da fuoriclasse visto finora risale a fine novembre, quando l’ex Villareal pareggiò i conti nella gara poi persa contro il Borussia Dortmund. Il mini-turnover potrebbe quindi non coinvolgerlo in prima persona.

Milan, attacco inedito contro l’Empoli: rischio calcolato?

Malgrado tutti sappiano che ormai il cannocchiale del Milan guardi solo verso il mare dell’Europa League, in campionato la lotta Champions può aprirsi in qualsiasi momento. Le inseguitrici corrono e il giovedì non va messo eccessivamente al di sopra del weekend. È giusto far rifiatare i titolarissimi, ma ciò va fatto con cautela. Il turnover può rivelarsi un’arma a doppio taglio e il Milan ha palesato di soffrirne quando ne ha abusato. Moderarlo può quindi far dormire sonni più tranquilli a Pioli, che in queste settimane difficili non può permettersi la minima leggerezza. Le parole di Cardinale suonano da “uomo avvisato, mezzo salvato”.