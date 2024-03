Milan, Furlani prepara il colpaccio a centrocampo: arriva dalla Francia

Il Milan continua a parlare francese. Giorgio Furlani ha in serbo il colpaccio per l’estate per rinsaldare la zona di centrocampo.

L’occhio del Milan è vigile sulle questioni di campo ma, dalle parti di Via Aldo Rossi, si sta già preparando il mercato a venire, sotto traccia. Le dichiarazioni di Giorgio Furlani nell’intervista concessa ieri a La Gazzetta dello Sport concedono un primo indizio su come agirà la dirigenza rossonera.

“L’anno scorso abbiamo dovuto rivoluzionare la rosa, quest’anno no, dovremo perfezionarla. Le risorse qui vengono reinvestite per costruire una squadra sempre più forte”.

L’amministratore delegato ha già in mente il piano e i nomi per la sessione estiva. La priorità va data certamente alla ricerca dell’attaccante, con Giroud che lascerà la nave di Pioli per volare negli Stati Uniti. Per sostituire il francese in pole ci sono Gyokeres e Zirkzee, inseguono Sesko e Santiago Giménez.

Ma l’impressione è che si interverrà anche in mediana per dare muscoli al reparto di centrocampo in cui, fatta eccezione per Loftus Cheek, questo aspetto latita. Il profilo emerso negli ultimi giorni è quello di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. La carta d’identità recita 25 anni, età perfetta per non sbilanciarsi tra inesperienza ed eccessiva maturità.

Calciomercato Milan, spicca Fofana: il piano di Furlani

I piani alti rossoneri sono pronti a sferrare l’assalto per il classe 1999. A favore del Milan gioca anche il contratto in scadenza nel 2025, fattore che potrebbe portare ad uno sconto sul prezzo. Un’altra carta che di cui il Diavolo può avvalersi porta il nome di Geoffrey Moncada. Il capo scouting rossonero è cresciuto professionalmente parlando nel Principato e potrebbe giocare un ruolo importante, andando a scavalcare la concorrenza che nei prossimi mesi si scatenerà sul francese.

Fofana sta vivendo un’ascesa notevole, specialmente in quest’annata, e l’Europeo può essere un ulteriore ostacolo per il Milan. Il mediano è ormai in pianta stabile nella Nazionale di Deschamps, con cui ha disputato uno sprazzo di gara nell’ultima finale Mondiale e pochi giorni fa ha siglato il gol dell’1-1 nell’amichevole contro il Cile.

Dotato di un’ottima fisicità e atletismo, il transalpino può aggiungere prudenza ad una linea di centrocampo formata da calciatori che spesso tendono a guardare avanti. Nella lista dei desideri rossoneri Fofana è pronto a dare battaglia al connazionale Khephren Thuram, fratello di Marcus. Un elenco in cui, quindi, risaltano il blu, il bianco e il rosso. Il Milan, visti i risultati egregi con Theo e Maignan, vuole continuare a parlare francese. Pardon, a parler français.