Milan, il Bologna ha deciso: Saputo non vuole farlo partire

Se si dovesse dare un voto al percorso in Serie A fatto al momento dal Milan, non si potrebbe andare oltre la sufficienza. I Rossoneri sono stabilmente in zona Champions League, con il secondo posto ad un solo punto di distanza, ma troppo lontani dalla vetta. Il cammino dell’Inter di Simone Inzaghi è stato ai limiti della perfezione e tenere il passo dei Nerazzurri era praticamente impossibile, ma al tempo stesso gli addirittura 16 punti di distacco sono decisamente troppi.

Se quindi il Milan ha svolto il compitino, in una stagione che per ora si può definire abbastanza piatta, chi invece sta sorprendendo è senza dubbio il Bologna. I felsinei hanno lasciato tutti a bocca aperta e dopo 28 giornate sono al quarto posto, con un margine di quattro punti sulla quinta posizione. Arrivati a marzo non si può quindi più parlare di semplice momento di forma e il sogno Champions League è sempre più alla portata.

Grandi meriti vanno certamente riconosciuti a Thiago Motta, capace di trasformare un gruppo di talentuosi ragazzi sconosciuti in una vera e propria armata. Non a caso l’ex centrocampista è seguito da molti top club, tra cui proprio il Milan, e il grande salto su una panchina prestigiosa potrebbe avvenire già quest’estate. Al tempo stesso però l’italo-brasiliano non è l’unico protagonista di questa grande stagione: molti meriti vanno infatti dati anche al ds Giovanni Sartori.

Sartori in scadenza nel 2025: Saputo vuole blindarlo

L’ex dirigente sportivo dell’Atalanta, ultima vittima del Bologna delle meraviglie, sta riuscendo a ripetere un capolavoro già avvenuto a Bergamo e che conferma ancora una volta tutto il suo valore, spesso sottovalutato dai top club. Anche il presidente del Bologna Joey Saputo è ben consapevole del grande lavoro svolto dal suo ds e per questo vuole cercare in tutti i modi di farlo restare in Emilia, nonostante il contratto in scadenza nel 2025.

Il prossimo anno infatti potrebbero esserci molte corteggiatrici di Sartori, ma se il Bologna vuole continuare a stupire non può di certo dire addio ad uno dei suoi uomini più importanti. Presto potrebbe dunque arrivare il rinnovo di contratto più che meritato, con la speranza dei tifosi bolognesi che non sia l’unico regalo che possa arrivare nei prossimi mesi…