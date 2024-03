Milan, il dato esalta Maignan: tifosi in estasi

Il dato su Mike Maignan è inequivocabile. L’estremo difensore francese è un elemento essenziale per il Milan.

Nonostante la prestazione sia stata poco brillante, il Milan di mister Stefano Pioli è comunque riuscito da ottenere il massimo nella sfida contro l’Empoli di Davide Nicola, portando a casa una vittoria pesantissima. Alla formazione rossonera è bastato il gol di Pulisic per mettere le freccia e sorpassare la Juventus in classifica. Dopo il successo interno ai danni dei toscani e lo stop dei bianconeri di Allegri in casa con l’Atalanta, la formazione rossonera si è appropriata del secondo posto in classifica, mettendosi alle spalle della capolista Inter e a +1 dalla stessa società di Torino.

La vittoria di Empoli è valsa molto per il Milan, sopratutto in termini di numeri. Nonostante qualche difficoltà di troppo, la società rossonera ha chiuso il match con la porta inviolata. Un fattore che non può che dare maggior autostima e consapevolezza alla squadra di mister Stefano Pioli. Mike Maignan ha tenuto bassa la saracinesca contro l’Empoli, mostrandosi provvidenziale in alcune circostanze. Il dato parla chiaro, l’estremo difensore francese si è superato rispetto alla passata stagione.

Il dato esalta Maignan

Con la vittoria contro l’Empoli, Mike Maignan è riuscito a collezionare il secondo clean sheet consecutivo, dopo quello ottenuto contro la Lazio. L’estremo difensore francese, di fatto, è salito a quota 10 partite senza subire reti in questa stagione. In occasione delle 25 gare disputate sin qui in Serie A, il portiere ex Lille ha subito 30 reti.

Nella precedente stagione, Mike Maignan ha mantenuto la porta involata in 8 circostanze, ma in appena 22 gare disputate. Mentre nell’anno dello Scudetto, per l’estremo difensore francese furono 17 i clean sheet, con soli 21 gol al passivo in 32 match giocati.

Le gare in cui Maignan ha tenuto la porta del Milan chiusa in questa stagione sono: Bologna-Milan 0-2 (21 agosto), Milan-Lazio 2-0 (30 settembre), Genoa-Milan 0-1 (7 ottobre), Milan-Fiorentina 1-0 (25 novembre), Milan-Monza 3-0 (17 dicembre), Milan-Sassuolo 1-0 (30 dicembre), Empoli-Milan 0-3 (7 gennaio), Milan-Napoli 1-0 (11 febbraio), Lazio-Milan 0-1 (1° marzo) e Milan-Empoli 1-0 (10 marzo).

Mike Maignan continua a dimostrarsi un elemento di assoluto valore per il Milan, un leader essenziale per il reparto arretrato rossonero. Nonostante l’estremo francese ricopra un ruolo chiave all’interno della società lombarda, i discorsi per il rinnovo sono ancora in alto mare. Il portiere ex Lille è in scadenza a giugno 2026 ed i dialoghi per un’eventuale estensione contrattuale non hanno ancora portato ad un punto di svolta nella trattativa.

L’entourage di Mike Maignan avrebbe chiesto un rinnovo da 8 milioni di euro, mentre i rossoneri si sarebbero fermati a 5. La volontà del Milan è quella di venire a capo della situazione, cercando di colmare il gap con una nuova offerta da 6 milioni più bonus. Il club rossonero è cosciente dell’importanza di Maignan e per questo ha tutte le intenzioni di blindarlo.

Bayern Monaco e PSG monitorano la situazione, pronti ad un’eventuale assalto in estate. Tuttavia, il Milan sembra essere stato chiaro. Maignan è incedibile, a meno di offerte irrinunciabili che dovranno aggirarsi intorno ai 100 milioni, stando alle pretese della società rossonera.