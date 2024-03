Milan, in salita il colpo a centrocampo: c’è la concorrenza della Juventus

Scontro sul mercato tra il Milan e la Juventus per un obiettivo a centrocampo. Il possibile acquisto diventa più complicato.

La forza economica di tutti i club italiani non è minimante paragonabile ai club di Premier League o ai top club. Per questo motivo spesso alcune squadre di Serie A sono costrette a fiondarsi su obiettivi di mercato comuni, che rappresentano delle vere e proprie opportunità. Anche la prossima sessione di calciomercato si prospetta infuocata e molto probabilmente ci si troverà di fronte a più di un derby italiano sul mercato.

Il Milan, che sul campo è atteso da un finale di stagione intensissimo dove bisognerà chiudere al secondo posto in campionato e soprattutto provare a portare a casa l’Europa League, sta già pianificando le prossime strategie di mercato. Uno dei reparti sui quali si vuole intervenire è anche il centrocampo e proprio su questo fronte si potrebbe dar vita ad una sfida a distanza con la Juventus, squadra con la quale il Diavolo si sta giocando il secondo posto.

Entrambi i club vogliono, infatti, rinforzare il proprio centrocampo e nel mirino sarebbe finito Sofyan Amrabat. Il marocchino ha lasciato in estate la Fiorentina per volare in Inghilterra al Manchester United in prestito con diritto di riscatto. La sua stagione in Premier League non è, però, mai decollata e il suo ritorno a Firenze è sempre più probabile.

Il Man United non riscatterà Amrabat: Milan e Juventus alla finestra

Il classe ’96 non è mai riuscito a ritagliarsi il proprio spazio ai Red Devils e per questo motivo è quasi certo che gli inglesi non eserciteranno il diritto di riscatto da circa 20 milioni di euro. Il centrocampista marocchino tornerà, quindi, in Italia e potrebbe restarci cambiando però maglia. Il contratto di Amrabat con la Fiorentina scade, infatti, nel 2025 e, secondo quanto riportato da La Nazione, sia Milan che Juventus sono pronte a fare un tentativo concreto in estate.

Molto probabilmente le richieste dei Viola si abbasseranno, proprio a causa del contratto in scadenza, e l’opportunità per Milan e Juventus potrebbe essere molto ghiotta. Entrambe le squadre cercano un profilo che possa dare più fisicità e più muscoli al proprio centrocampo e Amrabat potrebbe fare al caso giusto, tenendo anche conto della sua conoscenza del calcio italiano. Nei prossimi mesi si potrebbe quindi assistere all’ennesimo derby italiano sul mercato tra Milan e Juventus.