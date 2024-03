Milan, la mossa di Ibrahimovic: svelato il primo colpo

L’ex attaccante svedese, ora nella dirigenza rossonera, ha fatto il suo nome per il futuro del club rossonero: di chi si tratta.

Grazie alla vittoria ottenuta sull’Empoli questo pomeriggio e il pareggio della Juventus sull’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli si ritrova al secondo posto in classifica, a -16 dall’Inter capolista e a +1 sui bianconeri. Un risultato importante per i rossoneri, che comunque devono mantenere questo ritmo per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, con ancora 10 partite di Serie A da disputare. Non solo, il Milan è ancora in corsa per l’Europa League e giovedì giocherà il ritorno degli ottavi contro lo Slavia Praga; all’andata finì 4 a 2 a favore dei rossoneri.

Ibrahimovic fissa il colpo: nuovo ingresso in dirigenza?

Mentre la squadra di Pioli è impegnata sul campo per chiudere al meglio la stagione, la dirigenza di Via Aldo Moro è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Il primo inghippo è capire se si cambierà qualcosa sulla panchina rossonera, con Pioli che attualmente non è del tutto confermato per la prossima stagione.

Nella dirigenza rossonera c’è una persona in particolare che è al lavoro per portare nuovi ingressi al Milan, ovvero Zlatan Ibrahimovic: l’ex attaccante svedese, ritiratosi dal calcio giocato lo scorso giugno, l’11 dicembre scorso è entrato a far parte del consiglio del Milan, come figura di riferimento non solo per i giocatori della rosa, ma anche per tutto il mondo rossonero.

Secondo alcune indiscrezioni, Ibra si è già integrato nel nuovo ruolo e vorrebbe portare al Milan una nuova figura: si tratta di Jovan Kirovski, ex attaccante statunitense ed ex direttore sportivo dei Galaxy, squadra in cui anche Ibrahimovic ha militato nella sua breve parentesi americana. Fu proprio Kirovski che chiamò Zlatan nella squadra statunitense, e ora i due potrebbe ritrovarsi, questa volta in Italia.

Kirovski ha interrotto il proprio contratto con i Galaxy lo scorso gennaio e in queste ultime settimane è stato avvistato più volte a San Siro in occasione delle partite casalinghe dei rossoneri, a fianco dello stesso Zlatan. Chissà che lo statunitense non possa essere davvero il nuovo innesto per la dirigenza di Via Aldo Moro, su consiglio di Zlatan, che porterebbe al Milan il suo primo colpo da dirigente.

L’importanza di Ibrahimovic nella dirigenza rossonera

L’ingresso di Zlatan Ibrahimovic nella dirigenza rossonera non è certo casuale: il suo arrivo sopraggiunge in un momento di difficoltà della squadra di Pioli, ovvero quando la squadra rossonera è martoriata dagli infortuni e i risultati non arrivano. Una scossa sicuramente l’ex attaccante l’ha data, visto l’ottimo inizio del 2024, e la sua presenza può diventare importante nella programmazione del futuro, grazie all’esperienza internazionale accumulata negli anni e soprattutto grazie al suo carattere forte, che lo rende unico davanti a determinate situazioni.