Milan, la notizia preoccupa i tifosi: rinnovo lontano e rischio addio

Il rinnovo del giovane calciatore rossonero è in fase di stallo. La notizia preoccupa i tifosi del Milan.

Al di là della questione legata alla prossima campagna acquisti, il Milan in estate dovrà venire a capo di una tematica altrettanto delicata. Al termine della stagione, la società rossonera dovrà sciogliere i nodi relativi al rinnovo uno dei suoi maggiori talenti emergenti: Francesco Camarda. Il calciatore classe 2008 sta facendo faville, tra la Primavera rossonera e la Nazionale Under 17, attirando a sé gli occhi di molti top club del panorama europeo. Le intenzioni del club lombardo sono quelle di blindare il calciatore, includendolo nel prossimo progetto tecnico.

Nonostante la chiara volontà, il Milan sembra non aver alcuna fretta nel mettere in cassaforte Francesco Camarda, giocatore più giovane di sempre ad aver debuttato in Serie A. La società rossonera starebbe aspettando la fine di questa stagione per mettere nero su bianco, forte anche del desiderio di voler rimanere in rossonero del calciatore appena 16enne. Tuttavia, sullo sfondo restano molteplici top club europei, pronti a sfruttare l’occasione qualora le carte in tavola cambiassero. Il giovane calciatore, di fatto, continua ad essere seguito da società come Manchester City, Borussia Dortmund e Manchester United.

Camarda-Milan, la situazione

Il Milan starebbe aspettando il mese di luglio prima di concretizzare la trattativa per il rinnovo di Francesco Camarda, in modo che il triennale vada in funzione dalla stagione 2024/2025, estendendosi in un anno in più. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ad influire nella trattativa non sarà l’aspetto economico, bensì il tipo di progetto che sarà presentato al giovane calciatore.

Infatti, la principale priorità di Francesco Camarda è il progetto, l’attenzione della sua famiglia e degli agenti del classe 2008 sarà indirizzata su questo fattore. Il lato economico sarebbe stato messo in secondo piano. Più che l’ingaggio, a Francesco Camarda piacerebbe essere catturato dal tipo di futuro che il Milan ha in mente per lui.

Per ora, non sarebbe ancora stata istaurata alcuna trattativa per quello che sarebbe il primo contratto da professionista di Francesco Camarda. Inoltre, data la giovane età, i regolamenti impediscono ad agenti e familiari di poter percepire somme di denaro derivanti dalla firma da parte del calciatore 16enne. Divieto che è previsto fino al compimento dei 18 anni.

Il rinnovo di Francesco Camarda, quindi, resta al centro dell’attenzione del Milan. La società rossonera non ha fretta, ma è consapevole di dover essere chiara, concreta e determinata una volta intavolata la trattativa per non rischiare di perdere uno dei maggiori talenti emergenti del calcio italiano.