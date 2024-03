Milan, la promessa del giocatore: futuro in rossonero

Non ci sono dubbi sul futuro del giovane attaccante, che si promette sposo al Diavolo: Milan pronto ad accoglierlo?

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a concludere questa stagione su due fronti, il Campionato e l’Europa League. In Serie A, i rossoneri proveranno a mantenere il secondo posto in classifica, mentre in Europa dovranno superare la doppia sfida dei quarti di finale contro la Roma. Mentre la squadra rossonera prepara il rush finale, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Nel frattempo, nelle ultime ore al Milan è arrivato un messaggio chiaro e tondo da parte di un calciatore. Si tratta di Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004, arrivato al Milan per 4 milioni di euro dalla Stella Rossa a gennaio 2022. Il debutto in Serie A con la maglia rossonera è già avvenuto, ma ora Lazetic gioca in prestito nel club olandese Fortuna Sittard. Il suo sogno, però, è fare ritorno al Milan, come da lui confermato.

Lazetic promette amore al Milan: cosa vuole in futuro

Intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Lazetic sogna con tutto il suo cuore di poter tornare a giocare con la maglia del Milan. La gavetta che sta facendo all’estero tutto sommato non gli dispiace, visto che spesso è necessario mettere minuti prima di giocare in grandi squadre.

Spero di poter tornare al Milan il prima possibile ma sono consapevole del fatto che ci sono ancora alcuni step da fare. Io farò di tutto per continuare a migliorare. Se il mio obiettivo è tornare per fare il titolare? Assolutamente sì, al 100%.

Lazetic ha lanciato dunque un messaggio chiaro alla dirigenza rossonera, che del resto è alla ricerca di attaccanti, ma l’attaccante lo potrebbe avere già in casa. Lazetic, infatti, può essere il primo cambio dietro la prima punta, che molto probabilmente non sarà nemmeno Giroud.

Il baby talento di proprietà del Milan ha poi ribadito come i rossoneri hanno ampie possibilità di vincere l’Europa League:

Chi vincerà l’Europa? La risposta la sapete già: il Milan! I rossoneri passeranno il turno al 100% contro la Roma. Conosco la squadra e i giocatori, anche i nuovi perché mi sono trasferito in Olanda dopo il loro arrivo. I rossoneri hanno davvero ottime possibilità di vincere l’Europa League.

Lazetic dunque può essere un vero rinforzo per il reparto offensivo del Milan: la volontà del calciatore è chiara, e l’aspetto mentale può far tanto dal punto di vista delle prestazioni e del rendimento. Il Milan è avvisato.