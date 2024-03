Milan, Leao rischia grosso? Novità a sorpresa sul caso Sporting

Leao-Sporting, non è finita. Novità a sorpresa sul caso, tifosi rossoneri in ansia.

Stagione fin qui non ad altissimi livelli per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, ricoprono il secondo posto in classifica, a meno -14 dall’Inter, e si trovano agli ottavi di finale di Europa League, dove affronteranno la Roma, dopo essere retrocessi dalla Champions League essendo arrivati terzi nel proprio girone.

Annata compromessa sicuramente dai moltissimi infortuni che hanno colpito i rossoneri, costringendo alcuni giocatori a fermarsi per diverso tempo, tra cui Pierre Kalulu che, appena recuperato da uno strappo al muscolo femorale che gli ha fatto saltare 24 partite, ha subito un infortunio al legamento collaterale che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino alla fine della stagione.

Stagione finora molto complicata anche per il numero 10 del Milan, Rafael Leao che non si sta riconfermando sui livelli degli scorsi anni. Il portoghese, infatti, in 25 partite di Serie A ha totalizzato “solamente” 4 gol e 8 assist, collezionando anche alcune brutte prestazioni che hanno creato molto malcontento tra i tifosi rossoneri.

A pochi giorni dal ritorno dei campionati, con il Milan che affronterà sabato la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo Stadio Artemio Franchi, partita valida per la trentesima giornata di Serie A, si ritorna a parlare del caso Sporting che coinvolge in prima persona Rafael Leao. Non proprio una bella notizia per la squadra di Stefano Pioli che stava vivendo un ottimo momento, dopo aver vinto 5 partite di fila.

Caso Leao-Sporting, respiro di sollievo per i tifosi milanisti. Il quadro generale

Non è ancora finita la questione tra Lille e Sporting sul passaggio di Rafel Leao, nell’agosto del 2018, dai lusitani ai francesi. Il portoghese aveva rescisso il proprio contratto con la squadra di Lisbona dopo un’aggressione subita dai propri tifosi, per passare successivamente al Lille.

Il TAS ha poi condannato il club francese a risarcire i portoghesi con una cifra di circa 19 milioni di euro. Situazione che sembrava essersi chiusa in quel momento, ma la società portoghese pretende ancora di ricevere i 45 milioni di euro della clausola di Leao. Non ci resta che aspettare per vedere come andrà a finire questa situazione.

Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi rossoneri, visto che Rafael Leao, così come il Milan, non sembrano coinvolti nei fatti e non dovrebbero rischiare nessuna sanzione. Questione che ha molto infastidito il club rossonero, dato che ha complicato per molto tempo la vicenda sul rinnovo di contratto dell’ex Lille.