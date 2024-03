Milan, nel mirino il nuovo difensore: arriva dalla Spagna

Continua il lavoro della dirigenza del Milan per rinforzare l’organico rossonero. Piace molto un giovane difensore in Spagna.

Da molti anni l’obiettivo del Milan è diventato quello di intervenire sul mercato per portare in rossonero molti giovani interessanti, che possano poi crescere e affermarsi a Milanello. Negli ultimi anni tra i casi più emblematici ci sono senza dubbio Rafael Leao e Theo Hernandez, ma la lista di giovani sconosciuti poi diventati veri e propri top player è molto lunga. La società non vuole però fermarsi qui e continua a monitorare molti altri talenti.

Già nelle scorse sessioni di calciomercato, la dirigenza rossonera aveva valutato alcuni profili per la difesa, dai nomi con maggiore esperienza a quelli più promettenti. Alla fine si è deciso di optare su un’operazione low cost, riportando in rossonero Mattia Gabbia dopo il prestito in Liga al Villarreal.

I difensori attenzionati sono stati molti e tra questi c’era anche il giovane classe 2004 Cristhian Mosquera, attualmente in forza al Valencia in Spagna. Il Diavolo ha seguito da molto vicino il talentino spagnolo e la scorsa estate ha anche pensato di inserirlo nella trattativa che ha poi portato, proprio dal Valencia, Yunus Musah al Milan. Poi non se n’è fatto più nulla, ma l’interesse del club non è di certo svanito e anzi il suo nome potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi.

Il Milan guarda in Spagna per la difesa: piace Mosquera

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Cope, in estate il Milan tenterà nuovamente di affondare il colpo sul centrale del Valencia, che intanto in questa stagione ha accumulato altri minuti e ha anche rinnovato il suo contratto fino al 2026. Le estimatrici di Mosquera sono tante e tra i club più interessati c’è soprattutto l’Atletico Madrid, che si sta guardando intorno per sostituire lo spagnolo Mario Hermoso, che molto probabilmente lascerà la capitale spagnola.

Anche il Milan sembra però iscritto alla corsa per il difensore e nei prossimi mesi ci saranno senza dubbio maggiori novità. Come detto la concorrenza è molto agguerrita e se i Rossoneri vorranno davvero affondare il colpo, dovranno tener conto delle avversarie e per questo motivo dovranno eventualmente giocare d’anticipo. I nomi nel mirino del Milan sono molti, ma di certo in questa lista c’è anche Mosquera, che negli ultimi mesi ha dimostrato tutto il suo valore nonostante la giovane età.