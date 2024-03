Milan, novità sul futuro di Jovic: summit con gli agenti

Arrivano novità importanti sul futuro dell’attaccante del Milan Luka Jovic. Di seguito è riportato quello che bisogna sapere in vista del prossimo incontro con gli agenti del giocatore.

Mentre la squadra del Milan lavora sul campo per prepararsi al meglio sia per le partite di Europa League in programma, che per il campionato, la società rossonera inizia a valutare le possibili mosse in vista del mercato estivo per migliorare la squadra e renderla ancora più competitiva per il prossimo anno.

Oltre ai possibili nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per la prossima stagione, si lavora anche sui possibili rinnovi dei propri giocatori. Le prossime partite in programma, infatti, serviranno alla società per chiarire le proprie idee. Marzo sarà un mese fondamentale per capire meglio cosa sarà del futuro di alcuni rossoneri, uno tra tutti Luka Jovic. L’attaccante, arrivato in extremis lo scorso agosto dalla Fiorentina, potrebbe avere ancora tanto da scrivere con la maglia rossonera, ma il suo futuro resta al momento un’incognita.

Importanti novità sul futuro di Luka Jovic nella squadra del Milan

Il giocatore serbo Luka Jovic sarà certamente l’osservato speciale in casa Milan fino alla fine della stagione. Il suo contratto, infatti, scade a giugno 2024. L’attaccante vorrebbe restare in rossonero anche per la prossima stagione, ma il club ancora non ha preso una vera e propria decisione sul suo futuro.

Con ventidue presenze in serie A in questa stagione, Luka Jovic ha segnato otto volte, uno ogni 110 minuti e realizzato un assist. Giocatore che diventa sempre più importante nella rosa del mister Pioli che, grazie ai suoi gol da subentrato, ha deciso molte partite facendo vincere la propria squadra.

All’interno del suo attuale contratto, è presente una clausola che il Milan ha la facoltà di esercitare per il rinnovo annuale dell’ex fiorentina. Secondo quanto è riportato da calciomercato.com, a fine mese è previsto un contatto diretto tra l’agente di Jovic, Fali Ramadani, e Geoffrey Moncada. Il Milan si aspetta e vuole un salto di qualità definitivo da Luka per orientare le prossime scelte strategiche per quanto riguarda il reparto offensivo. Se ciò dovesse arrivare, allora non si escluderebbe anche che il club bianconero possa decidere di cambiare gli accordi offrendo un rinnovo biennale. L’appuntamento è stato già fissato, ma tutto dipenderà dalle prestazioni del mese di marzo di Luka Jovic. Gli occhi della società sono puntati su di lui.