Milan, nuovo acquisto per l’area scouting: affiancherà Moncada

La dirigenza di Via Aldo Rossi si rinforza: Moncada verrà affiancato da una nuova figura per l’area scouting del club.

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo sabato 30 marzo e darà il via al rush finale di questa stagione: i rossoneri, infatti, sabato sera alle ore 20:45 saranno in campo allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla scomparsa di Joe Barone. Aprile ricco di impegni per la squadra rossonera, che oltre alle cinque partite di Campionato ha in programma il doppio impegno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.

In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Stefano Pioli ha già cominciato a preparare la trasferta di Firenze: i rossoneri proveranno a consolidare il secondo posto in classifica, lasciando dietro la Juventus. Tutto sommato, la stagione dei rossoneri può considerarsi positiva: sul finire del 2023, il Milan ha vissuto un momento no, venendo eliminato ai gironi di Champions League e subendo numerosi infortuni, ma piano piano la squadra si è risollevata, forse grazie anche all’approdo in dirigenza dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, figura importante per lo spogliatoio del diavolo.

Milan, nuovo ingresso in dirigenza: sarà inserito nell’area scout

In attesa di tornare in campo per il finale di stagione, in casa Milan arrivano importanti novità per quanto concerne la dirigenza: come riportato dal portale olandese AD Sportwereld, a partire dal 1° aprile il Milan avrà una nuova figura nell’area scouting, che andrà ad affiancare Moncada, capo scout del Milan dal 2018.

Si tratta del giovane scout Wes Beuvink, osservatore 25enne, attualmente impegnato nel Groningen. Il giovane scout ha iniziato la sua attività proprio nella squadra olandese, che lo aveva notato grazie alle sue analisi dei calciatori pubblicate sui profili social. Beuvink dunque arriverà a Milano il primo giorno di aprile e comincerà la sua nuova avventura in rossonero.

Obiettivo principale è quello di monitorare i giovani talenti in Europa e nel mondo, insieme a Moncada. Il Milan, dunque, è al lavoro per tener sotto controllo i giovani calciatori in fase di spicco, per provare ad aggregarli già dalle giovanili. È noto come quello del Milan sia uno dei settori giovanili più importanti d’Italia, grazie al lavoro degli staff tecnici e della società stessa.

Giovani, ma anche profili già affermati che permettano di competere sia sul territorio nazionale che nei palcoscenici europei: sarà questo il lavoro principale della nuova coppia rossonera.