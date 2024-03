Milan, Pioli in bilico: aperta la sfida con la Juve per la panchina

Stefano Pioli potrebbe lasciare il Milan alla fine di questa stagione e i rossoneri pensano ad un sostituto: il mister nel mirino interessa anche alla Juventus.

Dopo l’1-1 arrivato a San Siro nel big match contro l’Atalanta ieri sera i rossoneri sono riusciti ad espugnare l’Olimpico portando a casa una vittoria importante e tre punti che in classifica potrebbero fare la differenza visto che al momento il Milan si trova a meno un punto dal secondo posto occupato dalla Juventus. I bianconeri domani sera saranno infatti occupati nella trasferta al Diego Armando Maradona contro il Napoli di Calzona. Nel frattempo i rossoneri si continuano a godere l’entusiasmo di ieri sera e sono già proiettati a quella che sarà la gara di andata contro lo Slavia Praga, valida per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Il Milan di questa seconda parte di campionato è sicuramente differente rispetto a quello visto nella prima parte, il girone d’andata di questo campionato è stato sicuramente altalenante e forse non all’altezza delle aspettative che si erano create all’inizio. L’obiettivo prefissato prima che la stagione partisse era sicuramente un altro, poi però il percorso del Milan è stato colpito anche dai tanti infortuni che hanno colpito la rosa rossonera e che non hanno mai permesso a Stefano Pioli di schierare in campo una formazione fissa, avendo di conseguenza scelte sempre troppo limitate.

Milan-Juve: è sfida aperta per Thiago Motta

Durante questo primo periodo di poca continuità e risultati deludenti chi è sempre stato messo in discussione, soprattutto dalla grande maggioranza dei tifosi rossoneri è stato proprio Stefano Pioli. Dopo tutto si sa che quando qualcosa non va come ci si aspettava la “colpa” quasi sempre viene attribuita a chi è a capo, in questo caso all’allenatore.

Per diverse settimane infatti sui social era sempre più ricorrente l’hastag Pioli out che ha sempre trovato la contrapposizione della dirigenza rossonera.

Tancredi Palmeri giornalista di Sportitalia, qualche tempo fa in un suo editoriale aveva confermato che il futuro di mister Pioli era ormai deciso e ad oggi è tornato a confermarlo: “Ora, è ben chiaro che Ibra abbia indicato Conte come guida tecnica. E allora perché ad oggi 2 marzo ancora non c’è stato un contatto con il mister, che ha già preparato il cuore a fare entrare il rossonero? Nel frattempo a Pioli rimane solo il jolly della vittoria in Europa League, nulla di meno“ queste le parole. Allo stesso tempo però secondo sempre quanto riportato dal giornalista il Milan potrebbe prendere in considerazione anche un altro allenatore: Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna piace molto alla dirigenza del Milan ma non solo, perchè in fila c’è anche la Juventus che potrebbe sostituire Max Allegri quest’estate.