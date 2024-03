Milan, Pioli sorprende i rossoneri: c’entra Allegri!

Grazie ai tre punti ottenuti nel pomeriggio contro l’Empoli, il Milan ha messo in cassaforte una nuova, pesante vittoria, che aiuta Pioli a portare a casa un record personale. Spiazzato il collega bianconero Allegri.

Una vittoria fondamentale, quella che il Milan è riuscita a guadagnare sull’erba del suo San Siro. Con la rete messa a segno da Christian Pulisic verso la fine del primo tempo di gioco, i Rossoneri sono saliti a quota 59 punti. Momentaneo sorpasso sulla Juventus, impegnata adesso nell’importante match casalingo con l’Atalanta.

Il Diavolo si conferma in uno stato di ripresa rispetto alla prima metà di stagione, durante la quale il rendimento non è stato dei migliori. Eppure i ragazzi di Stefano Pioli si sono dimostrati in grande crescita, complici i rientri tanto attesi che avevano decimato la rosa a disposizione del tecnico, complicando non poco i giochi.

Grazie al lavoro sinergico di squadra e allenatore, quest’oggi il Milan ha messo in cassaforte un particolare primato con il quale Pioli è riuscito a detronizzare il collega Massimiliano Allegri.

Pioli, che “record”: superato Allegri!

Da qualche anno a questa parte, il calcio italiano ha conosciuto il concetto di “corto muso”, patrocinato dall’allenatore bianconero Massimiliano Allegri come cifra stilistica del suo gioco. Grazie a questa sua filosofia di gioco, i Bianconeri sono riusciti a portare a casa un notevole numero di vittorie e di punti utili, assurgendo quasi a modello.

Di questo stile di gioco, però, non è più la Juventus ad avere il primato nell’arco di questa stagione. Grazie alle statistiche rese note da Opta, infatti, risulta che è il Milan di Stefano Pioli ad aver vinto il maggior numero di partite in questa Serie A con un risultato di 1-0. Ciliegina sulla torta il risultato ai danni dell’Empoli di Nicola.

In questa Serie A, i Bianconeri restano secondi nella classifica del “corto muso”, con un totale di 6 match conclusi per 1-0. Bronzo per l’Inter di Simone Inzaghi che, con i suoi 70 gol totali segnati si è imposta per 1-0 solo 5 volte quest’anno (complice il risultato di ieri al Dall’Ara).

Un dato che sorprende tutti gli appassionati del massimo campionato italiano e che sicuramente fa gioire i tifosi rossoneri che, risultato dopo risultato, stanno assistendo alla risalita della propria squadra. Il secondo posto è stato raggiunto. E non resta ora che mantenerlo, in vista soprattutto dello scontro diretto con la Juventus in programma a fine aprile.