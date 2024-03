Cessione Milan, problemi per Blue Skye? La decisione del Tribunale Civile

Vendita Milan, altri problemi in vista per Blue Skye? Il Tribunale di Milano respinge per la terza volta una vertenza.

Continua a far discutere la questione tra il fondo Elliott e gli ex soci di Blue Skye riguardante la cessione del Milan a RedBird. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza il Tribunale Civile di Milano avrebbe respinto ieri mattina giovedì 28 marzo la terza e ultima vertenza fatta dal gruppo d’investimento guidato da Cerchione e D’Avanzo. Adesso si passerà alla prima udienza dell’accusa penale privata (chiamata “citation directe” in Lussemburgo) avviata da Elliott nei confronti di Blue Skye a settembre 2023. Il fondo statunitense ha accusato Blue Skye Financial Partners e i suoi rappresentanti di vari reati tra cui rientrano: il ricatto, l’estorsione e le false dichiarazioni fraudolente a sostegno delle sue azioni legali contro la vendita del Milan.

Si tratta dell’ennesima sconfitta, infatti l’AC Milan non ha avuto ragione in nessuna delle cause avviate in Lussemburgo. Elliott ha commentato come “frivoli e vessatori” gli 11 contenziosi avviati in Lussembrugo, Italia e USA da parte di Blue Skye. C&F inoltre aggiunge che “proprio da uno di questi esposti ha preso il via l’indagine della Procura di Milano sulla cessione del Milan“.