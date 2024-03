Milan, problemi per il rinnovo del calciatore: addio in estate?

Tremano i tifosi del Milan, trattativa per il rinnovo che fatica a decollare e possibile addio già in estate.

Se sul campo la squadra di Stefano Pioli sembra essere riuscita a ritrovare la quadra, vincendo 5 partite di fila, tra cui le due contro lo Slavia Praga, e scavalcando la Juventus in classifica, fuori dal terreno di gioco non è un periodo facile per il Milan. La società rossonera, infatti, si trova in alcune situazioni scomode societarie e con i propri tesserati, oltre i moltissimi infortuni che colpiscono la rosa.

Qualche settimana fa la Guardia di Finanza aveva perquisito la sede del Milan, con l’accusa che il club rossonero sia ancora controllato da Elliot, nonostante avesse dichiarato la cessione del Milan a RedBird nell’agosto del 2022. Oltre a questo ci sono anche i casi di Robinho, ex attaccante del Milan, condannato a 9 anni di carcere per stupro, e Cafù, ex terzino dei rossoneri dal 2003 al 2008, sommerso da debiti.

Si aggiungono anche i moltissimi infortuni dei giocatori di Stefano Pioli, tra cui Pierre Kalulu che, appena tornato da uno strappo del muscolo femorale che gli ha fatto saltare 24 partite, ha subito un infortunio a legamento collaterale che lo terrà fuori fino alla fine della stagione.

Crescono anche le preoccupazioni sul futuro di un giocatore fondamentale nella rosa del Milan, con il quale non decolla la trattativa per il rinnovo del contratto.

Maignan-Milan, non decolla la trattativa per il rinnovo: possibile cessione?

Secondo Sky Sport, la trattativa per il rinnovo tra Mike Maignan, portiere francese classe ’95 del Milan, e la società rossonera sta facendo molta fatica a decollare. Qualora non dovesse migliorare la situazione, il Milan potrebbe decidere di cedere il portiere quest’estate per evitare una svalutazione il prossimo anno o addirittura di perderlo a parametro zero.

Il francese, infatti, ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e il club rossonero vorrebbe già da ora mettere le basi per il rinnovo del contratto. Arrivato a Milano nell’estate del 2021, per sostituire Gianluigi Donnarumma, l’ex Lille ha fin da subito conquistato il cuore dei tifosi rossoneri, vincendo la Serie A al suo primo anno in Italia e confermandosi come uno dei migliori portieri del mondo.

Più in difficoltà, invece, nelle successive due stagioni con i rossoneri, a causa di diversi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo per molto tempo. Nella stagione 2022/23 ha saltato ben 31 partite a causa di un infortunio al polpaccio. In questa stagione, invece, il portiere francese ha registrato un calo nelle prestazioni che ha attirato le critiche di molti tifosi.