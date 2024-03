Milan, restyling difesa: obietto dalla Serie A

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano ad un rinforzo in difesa per la prossima stagione. L’obiettivo nel mirino del club è un giocatore di Serie A.

Dopo le importanti vittorie ottenute con la Lazio in campionato e con lo Slavia Praga in Europa League, il Milan si prepara ad affrontare questa ultima parte di stagione con obiettivi ben precisi: rientrare nelle prime quattro posizioni in classifica in Serie A e arrivare quanto più lontano nella competizione europea. Come detto da Pioli la sicurezza di vincere la coppa non c’è però la voglia di fare un bel percorso sì e lo stimolo più grande è il fatto che i rossoneri non sono mai riusciti a portare a casa una coppa dell’Europa League.

L’obiettivo più concreto resta quindi quello di guadagnarsi un posto per giocare in Champions League nella prossima stagione. I rossoneri al momento si trovano al terzo posto ma sono a meno un punto dal secondo dove al momento c’è la Juventus. In ottica futuro la dirigenza milanista comunque si guarda intorno e pensa a qualche rinforzo utile per affrontare al meglio il prossimo anno. Uno dei pallini fissi del Milan resta ancora la difesa e il profilo che continua ad interessare è sempre quello di Alessandro Buongiorno del Torino.

Nel mirino del Milan continua ad esserci Alessandro Buongiorno

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Milan continua ad essere alla ricerca di un centrale difensivo per la prossima stagione e avrebbe definitivamente scartato Kelly del Bournemouth per i continui problemi fisici che sta avendo in questo periodo. Alessandro Buongiorno invece continua ad essere un’opzione sempre più voluta.

Il Torino al momento valuta il proprio capitano ad una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Si tratta sicuramente di una cifra importante che dovrà essere valutata però i rossoneri potrebbero pensare ad uno escamotage per alleggerire un uscita così grande dalle proprie casse.

Il Milan starebbe infatti prendendo in considerazione l’idea di inserire nella trattiva per il difensore granata non uno ma due giocatori rossoneri: Simic e Colombo. Questa potrebbe essere una soluzione per trattare con il Torino e provare ad abbassare le richieste fatte dal club piemontese. Nel caso in cui il Milan non dovesse riuscire a trovare una soluzione e dovesse dire addio ad un eventuale arrivo di Buongiorno in rossonero allora la dirigenza dovrebbe dirottare su altri nomi. In realtà i piani B ci sono e sono due: Lacroix difensore del Wolfsburg e Brassier difensore del Brest.