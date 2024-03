Milan, rinnovo in dubbio: un rossonero verso l’addio

Il giocatore rossonero ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe salutare in vista della prossima stagione.

Il Milan si è imposto per 1-3 in trasferta sul campo dell’Hellas Verona nell’ultimo match prima della sosta per le nazionali. Sul terreno di gioco sta cercando di concludere al meglio la stagione centrando la qualificazione alla prossima Champions League e provando ad arrivare in fondo all’Europa League superando anche i quarti di finale nel derby italiano contro la Roma.

Fuori dal rettangolo verde, invece, la società rossonera sta iniziando a capire come costruire la squadra per il prossimo anno. A tal proposito, il rinnovo di un giocatore è in dubbio e con il contratto in scadenza a giugno potrebbe lasciare il club milanese.

Kjaer, il rinnovo si allontana

Il giocatore in questione è Simon Kjaer, difensore danese classe 1989. Come riportato da Nicolò Schira, il giocatore del Milan non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo al momento e il suo futuro verrà svelato soltanto nel mese di maggio. Il contratto di Kjaer è in scadenza al prossimo 30 giugno e una sua partenza è sempre più probabile. Il giocatore ed il suo entourage attenderanno la proposta di rinnovo e se quest’ultima non arriverà cercheranno una nuova sistemazione.

Nelle quattro stagioni in maglia rossonera, Kjaer è stato fondamentale per i traguardi raggiunti dalla formazione di Stefano Pioli. Su tutti, lo scudetto vinto nella stagione 2021/2022. Ultimamente, però, le prestazioni del danese sono calate di livello e la difesa del Milan ne ha risentito. Infatti, sono troppi i 33 gol subiti fino a questo momento. A complicare le cose per il danese ci sono stati anche gli infortuni, inevitabili con l’avanzare dell’età. Nonostante quest’ultimi, Kjaer è riuscito a collezionare 17 presenze in questo campionato ed a fornire anche 1 assist. Inoltre, ha contribuito al doppio passaggio del turno in Europa League contro Stade Rennes e Slavia Praga.

Le ultime altalenanti prestazioni stanno facendo pensare la società rossonera, la quale ha rinviato a maggio la decisione sul futuro del difensore. Il rinnovo del contratto non è mai stato così in discussione e soltanto un grande finale di stagione potrà convincere i dirigenti del club a proporre il prolungamento. La sosta per le nazionali aiuterà sicuramente Simon Kjaer a prepararsi per le prossime partite, a cominciare dal match contro la Fiorentina del 30 marzo e dalla doppia sfida in Europa League contro la Roma.