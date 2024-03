Milan-Roma, svolta per i tifosi: manca solo l’ufficialità

Arriva la svolta per i tifosi in vista del match di Europa League Milan-Roma: l’ufficialità è attesa a breve.

Dopo Rennes e Slavia Praga, il Milan di mister Stefano Pioli dovrà fare i conti con la Roma di Daniele De Rossi in Europa League. La compagine rossonera sfiderà i giallorossi prima tra le mura amiche di San Siro, con il match di andata dei quarti che andrà in scena giovedì 11 aprile alle ore 21:00. Mentre la sfida di ritorno è prevista allo stadio Olimpico giovedì 18 aprile, sempre alle ore 21:00. L’Europa League sarebbe pronta a sbarcare anche sugli schermi della Rai, e quindi la gara tra rossoneri e giallorossi sarà possibile vederla anche chiaro.

A fare spazio all’Europa League sui canali della Rai sarà Don Matteo. Gli appassionati della fiction vedranno slittare gli episodi del prete in bicicletta. La volontà della Rai è quella di rinviare la serie, arrivata alla sua 14esima stagione, per trasmettere le partite delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee, a partire proprio dal derby dei quarti finale tra Milan e Roma. Il punto della situazione è stato fatto da davidemaggio.it che ha spiegato i motivi dietro la decisione di riprogrammare la messa in onda di una delle fiction più seguite della rete nazionale.

Don Matteo slitta: la Rai cambia la messa in onda per l’Europa League

Don Matteo farà spazio al calcio. La fiction del prete in bicicletta, interpretato da Raoul Bova, slitterà alla prossima stagione. Infatti, stando ai rumors, la serie non sarà trasmessa prima dell’autunno 2024. Così come l’anno scorso, la Rai sarebbe prossima dal chiudere un nuovo accordo con Sky per la trasmissione in chiaro delle partite di Europa League della squadre italiane e quindi di Atalanta, Milan e Roma.

L’intenzione della Rai sarebbe quella di partire con la messa in onda proprio del match di andata dei quarti di finale del derby italiano e della super sfida dell’Atalanta contro il Liverpool. Se l’accordo dovesse essere ufficializzato, il prossimo turno di Europa League dei club di Serie A verrà trasmesso in chiaro.

La suddivisione delle gare

Le sfide di Europa League tra Milan-Roma e Liverpool-Atalanta sono in programma giovedì 11 aprile, con il ritorno fissato per il 18 dello stesso mese. I match che coinvolgono le tre squadre italiane sarebbero divise in modo equo tra le emittenti in questione: una partita in chiaro su Tv8 e l’altra su Rai 1.