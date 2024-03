Milan-Slavia Praga, Pioli cambia: rientro dal primo minuto

Cambi per il mister Stefano Pioli sulla formazione in vista di Milan-Slavia Praga. Di seguito riportato il possibile undici titolare con il rientro di alcuni giocatori.

Dopo la vittoria fuori casa contro la Lazio per uno a zero, il Milan si prepara ad affrontare l’ottavo di finale di andata di Europa League. In programma, infatti, giovedì sette marzo alle ore 21.00 a San Siro i rossoneri dovranno sfidare lo Slavia Praga.

Per il mister Stefano Pioli l’obiettivo per questa competizione è quello di arrivare quanto più lontano possibile per provare a portare a casa quel trofeo che manca nella bacheca del Diavolo.

La probabile formazione di Milan-Slava Praga

Per la partita di giovedì, Stefano Pioli studia la possibile migliore formazione da mettere in campo per poter trovare la vittoria. Di seguito sono riportate le possibili scelte dell’undici titolare secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport.

L’idea del mister Pioli è quella di far tornare in difesa il difensore tedesco Malick Thiaw, lasciando in panchina Simon Kjær che è stato titolare nell’ultima partita in campionato contro la Lazio. Il difensore è già stato titolare dal primo minuto sia contro la partita del Monza, ma anche contro l’Atalanta, mentre ha giocato due spezzoni di gara sia a Rennes durante l’Europa League ma anche contro la Lazio in campionato. Al centro della difesa con lui ci sarà Matteo Gabbia.

A disposizione di Stefano Pioli ci saranno anche Pierre Kalulu e Fikayo Tomori: entrambi i difensori però ancora non sono al 100% dopo gli infortuni che li hanno tenuti fuori per mesi, motivo per cui la parola “gestione” sarà fondamentale.

Un’altra conferma importate, invece, sarà per Alessandro Florenzi. Il terzino romano, squalificato per la prossima partita di Serie A ovvero Milan-Empoli in programma domenica dieci marzo alle ore 15.00, verrà dunque impiegato nella garà europea contro lo Slavia, per poi lasciare il posto al rientrante capitano Davide Calabria nella successiva gara di Serie A. Insieme al difensore numero quarantadue sulle fasce ci sarà Theo Hernandez. Tra i pali il solito Mike Maignan.

In mezzo al campo tornerà, invece, Tijjani Reijnders titolare. Al suo fianco il mister Pioli dovrà scegliere uno tra Yacine Adli e Ismaël Bennacer. Ballottaggio anche tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, mentre saranno confermati Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão che, così come Florenzi, salterà Milan-Empoli in campionato per un turno di squalifica. Davanti, infine, giocherà Giroud.