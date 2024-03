Il Milan è a un passo dalla storia: può succedere contro il Verona

Il Milan può entrare nella storia: domani, contro l’Hellas Verona, la squadra rossonera può raggiungere un traguardo importante.

Grazie alla doppia vittoria sullo Slavia Praga, il Milan di Stefano Pioli può continuare il suo cammino in Europa League: ai quarti di finale della competizione i rossoneri affronteranno la Roma di Daniele De Rossi, la seconda delle tre italiane ancora in corsa per il titolo (l’Atalanta affronterà il Liverpool). L’andata si giocherà a San Siro l’11 aprile, mentre il ritorno il 18 aprile all’Olimpico di Roma. Una sola accederà alla semifinale, che si giocherà tra la vincente di Leverkusen-West Ham.

Dopo il passaggio del turno in Europa, la squadra di Stefano Pioli deve mantenere alta la concentrazione per la prossima sfida di Campionato: i rossoneri, infatti, scenderanno in campo domani, domenica 17:00 marzo alle ore 15:00, al Bentegodi di Verona contro l’Hellas. Una sfida da non sottovalutare per la squadra del diavolo considerato che la squadra gialloblu ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Inoltre, i rossoneri con una vittoria potrebbero mantenere il secondo posto in classifica, conquistato nell’ultimo turno di Serie A ai danni della Juventus.

Il Milan può scrivere la storia: i 5000 gol sono ad un passo

Reduce da due vittorie consecutive in Serie A, il Milan di Stefano Pioli proverà a portare a casa i tre punti anche contro l’Hellas Verona, prima della pausa nazionali. Al rientro, i rossoneri affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano. E proprio contro la squadra veneta, il diavolo rossonero può segnare un record storico in Serie A: come riportato da Opta, infatti, il Milan è a caccia del gol numero 5000 nel massimo campionato italiano e per farlo, domani dovrà segnare due reti.

Numeri importanti per la squadra rossonera, se si pensa che dal reparto offensivo sono passati giocatori come Shevchenko, Rivera, Van Basten, Kakà e Ibrahimovic.

Le redini dell’attacco rossonero in questa stagione sono state affidate a Olivier Giroud e Rafael Leao, che nella prima parte di stagione hanno faticato a trovare i gol, soprattutto il portoghese, tornato ai suoi livelli soltanto nelle ultime settimane.

Insieme a loro poi c’è Christian Pulisic, che sta vivendo un ottimo momento di forma. In questa stagione di Serie A, Giroud ha totalizzato 12 reti, Pulisic 8, Okafor e Jovic 5, mentre Leao soltanto 4. L’ambiente rossonero si aspetta molto di più dal portoghese, visto anche il rinnovo e l’aumento di contratto della scorsa estate. Chissà non possa essere proprio lui il protagonista della sfida contro l’Hellas, perché no, con una doppietta, che farebbe raggiungere i 5000 gol in Serie A al Milan.