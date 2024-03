Milan, ultim’ora su Pioli: annuncio ufficiale!

Zlatan Ibrahimovic durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha fatto un annuncio sul futuro di Stefano Pioli al Milan.

Il Milan dopo il pareggio con l’Atalanta a San Siro è riuscito a portare a casa due risultati pesantissimi, prima la vittoria del big match contro la Lazio all’Olimpico in Serie A e poi l’importantissima vittoria di ieri sera con lo Slavia Praga durante il match d’andata di Europa League valido per la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea. Diciamo che il fatto di essere un po’ altalenante quest’anno è ormai una caratteristica della squadra rossonera, però al momento l’unica cosa che conta è mantenere un posto tra le prime quattro in classifica per quanto riguarda il campionato e tentare di arrivare quanto più lontano possibile in Europa League.

Effettivamente vincere la competizione sarebbe qualcosa di grandioso visto che il Milan non è mai riuscito a vincerla ed è l’unico trofeo che manca da esporre in bacheca. L’obiettivo è chiaro, la voglia sembra esserci tutta e il Milan tenterà di fare il possibile per regalare questa gioia ai suoi tifosi.

Ibra su Pioli: “Siamo felici di lui”

Chi di gioie ne ha regalate tante ai sostenitori rossoneri è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, che nonostante il suo addio al calcio giocato non si è voluto allontanare dal suo Milan e adesso è diventato Senior Advisor di RedBird proprio per il club milanista. In questi ultimi giorni Ibra è stato avvistato in Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, in occasione del GP di Formula 1 e durante l’evento è stato beccato proprio da Sky Sport.

L’ex giocatore si è fermato a rilasciare alcune dichiarazioni ed ha parlato del futuro di Stefano Pioli: “Cosa serve per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui”.

Poi il rossonero ha parlato anche della sua nuova esperienza nel rivestire questo suo ruolo ammettendo che comunque si trova sorprendentemente bene e questa nuova sfida gli permette di crescere e lavorare: “Mi piace questa responsabilità e voglio dare il più possibile al Milan”.

Ibra ha parlato anche del suo momento di pausa lì in Arabia dove si è recato appunto per seguire la F1, poi ha specificato: “Spero che vinca la Ferrari. Poi con il Milan si lavora”. Come sempre Zlatan ha messo in risalto il suo forte senso di dedizione in quello che fa e in questo caso nonostante si trovi in un posto per svago il suo pensiero è pur sempre ben saldo sul suo lavoro per il Milan, non a caso Ibra è da sempre nel cuore dei tifosi rossoneri.