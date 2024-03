Milan, verso Firenze: segnali positivi per Pioli

Si scaldano i motori in vista del match di sabato fra Fiorentina e Milan, con il tecnico rossonero Pioli che può sorridere dopo le prestazioni dei suoi ragazzi in nazionale.

La Serie A è pronta a riaprire i battenti questo weekend, dopo la sosta per gli impegni nazionali. Il Milan è chiamato ad affrontare un mese importante: ad Aprile non solo la attendono i due scontri con la Roma in Europa League. A bussare alle porte dei Rossoneri anche Lecce, Sassuolo, Inter e Juventus.

Per poter affrontare al meglio questo periodo, è necessario che tutti i giocatori siano a disposizione di Stefano Pioli, dopo un’annata trascorsa a ranghi ridotti. Dai ritiri delle varie nazionali arrivano segnali incoraggianti per il tecnico rossonero che sa di avere in rosa alcuni fra i giocatori più forti e competitivi d’Europa.

La Nazionale che più di tutte sembra dare soddisfazioni al club meneghino è quella francese. Da cui però proviene anche una piccola nota stonata.

Verso Fiorentina-Milan: la forza di Pioli

Quando si pensa ad uno dei migliori difensori del massimo campionato italiano, non può che venire subito in mente il nome di Theo Hernandez che, sia con la maglia del Milan che con quella della sua Francia, non smette di macinare record e prestazioni da sogno.

Il terzino sinistro rossonero oggi ha messo in bacheca proprio un altro traguardo: partito da titolare nell’amichevole fra Chile e Francia, il difensore ha confezionato un assist al bacio per il suo connazionale Kolo Muani che ha messo a segno di testa la rete del raddoppio francese.

Si tratta per lui del nono assist in Nazionale, a cui vanno aggiunti i due gol segnati: nessuno più lui, nel ventunesimo secolo, è stato incisivo con la maglia del proprio Paese. Numeri da capogiro per il classe 1997 che entra ufficialmente nell’albo doro del calcio mondiale.

Non solo Theo, però. Perché a referto è andato anche l’attaccante rossonero Olivier Giroud. Partito anch’egli da titolare, al limite dell’area piccola ha segnato di prima dopo un’azione solitaria sempre di Kolo Muani.

Unica nota negativa per il tecnico rossonero? I due gol incassati da Mike Maignan, che non sembra più essere una garanzia assoluta fra i pali, sia in Nazionale che al Milan. In particolare i Rossoneri, in questa stagione, hanno già incassato ben 33 gol, 10 in più della Juventus e 19 in più dell’Inter. Una media poco incoraggiante e che, alla lunga, potrebbe fare la differenza.