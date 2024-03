“Non è più quello di una volta”: Totti fa infuriare i tifosi del Milan

A poche settimane dal doppio confronto tra Milan e Roma, le dichiarazioni di Totti hanno mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri.

11 e 18 aprile. Due date cerchiate in rosso per un doppio appuntamento da non fallire. Mancano ancora 24 giorni all’andata dei quarti di Europa League, ma l’attesa per Milan-Roma è già trepidante. È il terzo testa a testa con una squadra italiana in un anno per i rossoneri. Dopo Napoli e Inter nella scorsa Champions League, il Diavolo vuole proseguire il percorso europeo.

Prima a “San Siro”, poi all'”Olimpico”. Il doppio scontro prevede spettacolo tra due formazioni in salute. Il paraocchi di Pioli è puntato solo in campo continentale, mentre i giallorossi inseguono il piazzamento Champions. Il dentro o fuori non fa sconti ed entrambi gli schieramenti arriveranno all’incontro più agguerriti che mai. Dal duello verrà fuori la prima semifinalista, l’altra dovrà abbandonare il sogno.

Comunque vada, si prospetta una sfida equilibratissima . Ne è sicuro anche Francesco Totti. L’ex capitano romanista è stato presente all’evento organizzato da “Betsson.Sport” alle “Officine Farneto” e per l’occasione ha introdotto la gara come di seguito:

“Sarà una sfida bellissima e aperta, mi auguro che la Roma passi il turno. Il DNA europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro, ma non è più il Milan di una volta“.

Milan, frecciata di Totti: l’ex capitano si esprime sulla doppia sfida

Il numero 10 ha tuttavia riconosciuto il valore della truppa di Stefano Pioli come segue:

“Più si va avanti in una competizione e più diventa complicato, prima o poi incontri tutte le squadre più forti. I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato tre/quattro giocatori di qualità e quantità”.

Difficile biasimare Totti. Dopo un autunno molto complicato, Milan e Roma hanno ripreso entusiasmo. Le due compagini sono separati da undici punti in campionato, ma attualmente è difficile prevedere una favorita nella doppia sfida. Di certo un ruolo fondamentale verrà giocato dagli stadi, dove nel corso dell’anno le due tifoserie non hanno fatto mancare il sostegno ai propri beniamini.

I rossoneri sono avvisati. Gli avversari non perdono dal 11 febbraio, data in cui l’Inter capolista sbancò l'”Olimpico”. Servirà il miglior Milan dell’anno per superare una Roma in grande spolvero. Gli ospiti sperano di ritrovare Dybala, che prima dell’infortunio era in stato di grazia. Qualora tornasse, la difesa milanista dovrà accerchiare l’argentino per limitarlo.

Ma, Joya a parte, Pioli dovrà giocarsi bene le sue carte per colpire la banda di De Rossi e oltrepassare un altro scoglio sulla strada verso Dublino.