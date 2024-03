Novità Milan, cambia la dirigenza: si è mosso Ibrahimovic

La gerarchia dirigenziale a Casa Milan può cambiare e l’autore del cambiamento può essere proprio Zlatan Ibrahimovic, ancora una volta.

Possiamo affermare che Zlatan Ibrahimovic, al Milan, ha avuto un discreto impatto. Due esperienze da giocatore di cui l’ultima è stata recepita come un vero atto d’amore verso la fede rossonera. Ha riportato a Milano uno Scudetto e il suo lavoro sulla mentalità dei giocatori, tutti molto giovani, è stato fondamentale. Ora ha dato il via ad una seconda vita al Milan, senza pallone ma con la stessa voglia di fare gol.

Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, ha intravisto in lui positivimante delle doti che avrebbero fatto bene al Milan anche se attuate non dall’interno del rettangolo da gioco. Affidatogli il suo ruolo di “tuttofare” in dirigenza Ibrahimovic è da considerarsi il braccio destro di Cardinale con pieni poteri. Ora grazie all’ex campione svedese la gerarchia dirigenziale potrebbe cambiare.

Ibrahimovic sceglie il nuovo Ds

Arriva da lui il nuovo probabile nome per la dirigenza che può portare ad un revisionamento delle posizioni all’interno del club.

Ha già un ruolo centrale nel Milan e ha preso sul serio la sua posizione in dirigenza Zlatan Ibrahimovic. L’ex centravanti sta velocemente scalando le posizioni e Gerry Cardinale sembra ciecamente fidarsi di lui. Ciò fa capire quanto l’investimento dell’americano in Italia sia fondamentale per lui e quanto lui creda nel progetto Milan.

Ora Ibrahimovic è ormai il volto del Milan. Nelle uscite pubbliche e con interviste è pronto a dare una smossa al Milan per cercare di portarlo sempre più in alto. Ora dalla sua mente e dalle sue mani possono passare altre importanti decisioni. La notizia la riporta La Gazzetta dello Sport ed ha a che fare con un suo vecchio amico.

Difatti le attuali posizioni dirigenziali del Milan sarebbero inevitabilmente modificate. Attualmente Geoffrey Moncada ricopre il ruolo di direttore tecnico mente ad Antonio D’Ottavio la carica di direttore sportivo. Ibra potrebbe però portare a Milano un nuovo Ds e si tratta di Jovan Kirovski. Kirovski è stato un ex giocatore, ha militato nel Borussia Dortmund e nello Sporting, ed è stato uno dei volti che ha chiuso l’affare di Ibra ai Galaxy nel 2018, quando Kirovski era il direttore tecnico.

Tra due c’è amicizia e Ibra ha sempre apprezzato il suo lavoro sulla scrivania dei LA Galaxy. Dunque c’è il suo nome per la carica dirigenziale rossonera ma bisognerà capire se realmente il suo profilo potrà essere adatto al Milan o meno.