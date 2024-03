Occhio Milan: rotta totale per l’attaccante, firma in rossonero?

L’attaccante è stato messo fuori rosa dalla propria società e ora dovrà trovare un’altra squadra: Milan alle porte?

Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver battuto la Lazio in Campionato grazie al gol di Okafor nei minuti finali del match ed essersi portato a -1 dalla Juventus, si appresta a preparare la sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. I rossoneri scenderanno in campo giovedì 7 marzo alle ore 20:45 allo stadio San Siro, sfida valida per l’andata dell’ottavo di finale di Europa. Il ritorno si giocherà sette giorni più tardi, sul campo dello Slavia, alle ore 18:45. Dopo aver battuto il Rennes ai playoff, dunque, il Milan può continuare il suo cammino europeo.

Dopo mesi di difficoltà, il tecnico rossonero può tornare a contare sull’intera rosa: nelle ultime settimane del 2023, infatti, i giocatori del Milan erano stati martoriati dai numerosi infortuni che hanno costretto la società ad intervenire sul mercato, soprattutto per la fase difensiva. In questi ultimi giorni, però, Pioli ha recuperato quasi tutti i suoi giocatori, compresi Thiaw, Kalulu e Tomori, che potranno essere impiegati regolarmente per i prossimi impegni, sia in Campionato che in Europa. Fuori rimane anche il centrocampista Pobega.

Calciomercato Milan, possibile colpo in attacco?

A poco più di due mesi dalla fine della stagione calcistica 2023/2024, per i club è già ora di tirare le somme e cominciare a programmare la stagione successiva: i pensieri della dirigenza di Via Aldo Moro saranno focalizzati sul futuro del tecnico Stefano Pioli, che attualmente non è sicuro della riconferma sulla panchina rossonera.

Nella scorsa sessione estiva di mercato, il Milan era stata una delle squadre più attive sul fronte delle entrate, portando sulla sponda rossonera del Naviglio ben 12 nuovi giocatori. Al momento è ancora presto per identificare chi arriverà a Milano per la prossima stagione, ma nelle ultime ore è riemerso un nuovo nome per l’attacco rossonero, ovvero quello di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana.

L’attaccante senegalese, tramite un comunicato ufficiale della Salernitana, è stato messo fuori rosa per gli ultimi mesi della stagione e quasi sicuramente a giugno lascerà Salerno. Il suo contratto con il club scade a giugno del 2026, ma la Salernitana ascolterà qualsiasi cifra pur di liberarsi di un calciatore che nell’ultimo periodo ha rifiutato di giocare.

Dia, che la scorsa estate è stato più volte accostato al Milan, potrebbe tornare di moda a Milano, nella sponda rossonera, come sostituto di Giroud. L’attaccante senegalese conoscerebbe già l’ambiente della Serie A, e il Milan può avere buone chance per accaparrarselo.