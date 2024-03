“Parla senza sapere di calcio”, l’ex Milan furioso: attacco a Cardinale

L’ex rossonero mette in discussione le aspettative di Cardinale e solleva il dibattito sulla necessità di una squadra più competitiva.

Il Milan, dopo un inizio di stagione alquanto altalenante, segnato da momenti di up e momenti di down, sembra aver trovato una certa continuità di risultati. Attualmente, anche grazie al passo falso della Juventus contro l’Atalanta, i rossoneri hanno scavalcato la Vecchia Signora e si trovano in seconda posizione in classifica a 59 punti, dietro un’Inter distante ben 16 punti.

Ci si può ritenere soddisfatti della stagione del Milan? Considerando quelle che erano le prospettive iniziali, il Milan al momento ha meritato la seconda posizione. Due vittorie nelle ultime due gare contro Empoli e Lazio, significano tanto per i ragazzi di Stefano Pioli, che ha raggiunto Ancelotti a quota 351 punti sulla panchina del Milan in Serie A.

Buon rendimento anche in Europa League, dove il Diavolo si è imposto lo scorso 7 marzo sullo Slavia Praga con un 4-2 aggiudicandosi il match di andata. Testa alla gara di ritorno, che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta per cercare di archiviare il discorso qualificazione. C’è chi, però, ha messo in discussione le aspettative del presidente Cardinale, che aveva asserito che il Milan avrebbe meritato la prima posizione in classifica.

Panucci: “Milan da 6,5. Inter nettamente superiore”, poi la risposta a Cardinale

Il Milan ha meritato la seconda posizione in classifica, ma se confrontato con l’Inter appare chiaro ed evidente il distacco tra le due. Questa, in soldoni, l’idea di Panucci, ex giocatore del Milan. Christian Panucci, infatti, ospite a Pressing, ha espresso la propria opinione sulla stagione dei rossoneri, criticando anche il presidente Gerry Cardinale, che auspicava per il Milan la prima posizione in classifica.

Queste le parole di Panucci:

«La stagione del Milan è da 6,5. Cardinale parla senza sapere di calcio. Come può dire che il Milan dovrebbe essere primo quando ha davanti una squadra nettamente superiore come l’Inter? Costruisca una squadra più forte e a quel punto il Milan diventa primo».

Appena sopra la sufficienza, dunque, secondo l’ex rossonero, l’operato stagionale del Diavolo. Panucci ha contestato l’affermazione di Cardinale secondo cui il Milan dovrebbe essere in testa alla classifica, sottolineando che l’Inter rappresenta attualmente una squadra nettamente superiore. L’ex rossonero ha sottolineato che, per competere al vertice, il Milan dovrebbe investire nella costruzione di una squadra più forte. Solo a quel punto, secondo Panucci, il Milan potrebbe aspirare a primeggiare in classifica.