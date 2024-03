“Perfetto per il Milan”, l’annuncio sul nuovo allenatore

Stefano Pioli potrebbe salutare il Milan a fine stagione, tra i nomi ne spunta uno nuovo: “Sarebbe perfetto per il Milan”, così si espone l’ex allenatore

Dopo la vittoria tanto discussa arrivata contro la Lazio all’Olimpico in campionato per il Milan è giunto il momento di affrontare una nuova sfida, questa volta tutta europea. Superati i playoff di Europa League, questa sera i rossoneri affronteranno a San Siro lo Slavia Praga per la gara d’andata degli ottavi di finale della competizione. Dopo essere usciti dalla Champions League ai gironi adesso l’Europa League è l’unico modo per continuare a vivere ancora un po’ il sogno europeo, e vincere questo trofeo è una cosa che sicuramente non dispiacerebbe in Casa Milan, visto che si tratta dell’unica competizione continentale mai vinta dai rossoneri.

Contro lo Slavia Praga è dunque vietato fallire, lo sa bene Stefano Pioli più volte criticato nel corso di questa stagione, soprattutto nella prima parte, a causa dei risultati e delle prestazioni altalenanti del Milan. Il tecnico rossonero, solo per aver riportato lo scudetto tra i trofei da esporre nel museo del Milan dovrebbe essere riconosciuto come uno tra i grandi allenatori della storia rossonera. Invece, come spesso accade, soprattutto nel calcio, un momento negativo viene ricordato più di uno positivo e in automatico tutti dimenticano i traguardi raggiunti. Questa stagione era iniziata sicuramente con obiettivi diversi, che poi sono sfumati, causa anche il periodo d’emergenza che ha visto la rosa rossonera dimezzata a causa dei continui infortuni.

Galeone e il pensiero su Gasperini al Milan: “Perfetto per i rossoneri”

Per Pioli l’occasione Europa League è molto importante ma può non essere decisiva. Infatti per molti il suo addio alla panchina del Milan è già scritto. Come succede in questi casi il toto scommesse sul prossimo allenatore che potrebbe accompagnare il club rossonero è sempre in evoluzione. Tra i nomi più comuni c’è sicuramente quello di Antonio Conte. Ultimamente si sta parlando anche di Thiago Motta, conteso con la Juventus.

Ad aggiungersi alla lista, a sorpresa, è stato anche un altro profilo, quello di Gian Piero Gasperini dell’Atalanta. A fare il suo nome è stato Giovanni Galeone, ex allenatore, che ha rilasciato un’intervista per Tuttosport dove ha parlato proprio della futura panchina del Milan: