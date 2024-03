Perquisizione a Casa Milan, Ibra fa chiarezza: l’ha detto sul controllo

Dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza a Casa Milan legate ai dubbi sulla proprietà del club, Zlatan Ibrahimovic rompe il silenzio.

Il Milan è finito al centro delle polemiche dopo che, qualche giorno fa, sono giunte delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza. Secondo le accuse, il club sarebbe ancora di appartenenza di Elliott. Ma è stato lo stesso fondo Elliott a parlare, tramite un suo portavoce, e a definire quest’accusa falsa, in quanto il club è stato ceduto a Redbird il 31 agosto 2022.

Le accuse però, sostengono che la cessione da Elliott a Redbird possa essere dubbia, in quanto la cifra di 1 miliardo e mezzo di euro è stata ritenuta troppo alta. Il fondo Redbird stesso ha dichiarato, con una nota ufficiale, di possedere il 99,93% di A.C. Milan, e che il restante 0,7 è in mano a singoli azionisti. La Procura Federale, comunque, analizzerà il caso e deciderà il da farsi, con un eventuale provvedimento ai danni del club che potrebbe valere per la prossima stagione. Sulla questione è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic.

Caos Milan, Ibra rompe il silenzio: “Non hanno trovato niente”

Anche Zlatan Ibrahimovic si è espresso sulla bufera riguardante la proprietà del Milan. Dopo le parole di Furlani, che ha ribadito la veridicità della proprietà di RedBird, anche Ibra si è espresso in merito. Secondo quanto riportato da TMW, il programma televisivo “Striscia la notizia” ha consegnato il Tapiro d’oro al neo-dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic proprio a causa delle ultime vicende legate al club.

Queste le parole di Ibra ai microfoni di Striscia la notizia: “Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto”. Ha scherzato così Zlatan per poi continuare: “C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird. La squadra? I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. ‘Devono’ farlo, altrimenti…”

Tra una risposta ironica e l’altra, anche l’ex campione e neo-dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic ribadisce che le indagini delle autorità non hanno portato a nulla di concreto e imputabile nei confronti del club. Il Milan è di Redbird, e non sono state effettuate irregolarità nel passaggio di proprietà da Elliott al nuovo fondo. Questa, in soldoni, la sua risposta al Tapiro d’oro ricevuto. Adesso sarà compito della Procura Federale effettuare le indagini e prendere una decisione che sarà cruciale per il futuro del club rossonero.