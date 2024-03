Pioli, il top lo elogia: “Ha mantenuto le sue promesse”, poi sull’Europa League

Il tecnico del Milan Stefano Pioli riceve delle piacevoli parole e dei complimenti da parte di un giocatore.

Stefano Pioli, un allenatore molto discusso, che dall’essere osannato si è ritrovato nell’occhio del ciclone per poi ritornare ad essere applaudito. Del resto, quando una squadra non gira, il tecnico finisce sempre al centro del dibattito, e così è accaduto inizialmente a Pioli. Adesso invece, da quando il Milan ha ingranato, ne ha guadagnato di fiducia anche l’allenatore.

Secondo in classifica dietro l’Inter che viaggia a ritmi decisamente diversi, il Milan ha scavalcato la Juventus e ha guadagnato terreno rispetto all’inizio. Complice anche il brusco calo della Vecchia Signora, che è entrata in un loop di risultati negativi da due mesi a questa parte, il Milan adesso è dove merita di stare, e cerca di tenersi stretto un preziosissimo secondo posto. Anche in Europa League, il Diavolo cerca di andare avanti e non demorde. Così, alcuni giocatori si sbilanciano sull’andamento della stagione e sul tecnico, come nel caso di Pulisci, che non ha risparmiato frasi di elogio nei confronti del mister.

Pioli, l’elogio da parte di Pulisic: “Mi ha voluto fortemente e mi ha dato l’opportunità di essere me stesso”

Christian Pulisic ha elogiato il proprio allenatore senza mezzi termini. Nel parlare del rapporto instauratosi con Pioli, Pulisic ha speso splendide parole per il suo tecnico nell’intervista realizzata da Fox Sport. Queste le parole del rossonero su Pioli:

“Volevo un’opportunità, e il Milan me l’ha data davvero. Pioli ha davvero mantenuto le sue promesse. Non è solo sapere che avrei giocato, ma è avere anche qualcuno che mi ha parlato prima e che mi ha voluto fortemente. Mi ha dato l’opportunità di giocare ed essere me stesso nel miglior modo che conosco, e mi ha adattato su ciò che funziona meglio per la squadra. Penso che abbiamo trovato un buon equilibrio in questo senso.

Poi sull’Europa League:

“La tattica è sicuramente un aspetto importante in Italia, come dicono tutti. Si esamina costantemente ogni situazione possibile in allenamento: come pressiamo, come eseguiamo i calci piazzati. Sento di aver imparato molto. Europa League? Lotteremo per provare a vincere il trofeo“.

Nei quarti di finale di Europa League, il Milan dovrà affrontare la Roma di Daniele De Rossi, nella doppia gara in programma l’11 aprile a Milano e il 18 aprile a Roma. Una sfida tutta italiana che infiammerà le due tifoserie, dove soltanto una delle due riuscirà a strappare il pass per le semifinali dell’ambito trofeo.