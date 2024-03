Pioli in ansia, verso Fiorentina Milan: non arrivano buone notizie

Stefano Pioli è in ansia per Fiorentina-Milan, potrebbe esserci qualche problema in vista della trasferta del Franchi

Ora la pausa nazionali è, finalmente verrebbe da dire, andata in bacheca. Infatti nel weekend di Pasqua la Serie A tornerà protagonista, dissacrando nel più efficace dei modi il weekend della festa cattolica: fede per fede. Tant’è che la settimana delle squadre, Milan in particolare, verrà vissuta all’insegna del ritorno dei calciatori dalla rispettiva nazionali. Ad attendere i rossoneri ci sarà poi la Fiorentina, orfana dello scomparso Joe Barone. Così una partita già importante assume sfaccettature diverse, che potrebbero portarla verso una dimensione differente. Anche perché il Milan deve ancora attendere tanti dei suoi nazionali, al rientro nella giornata di domani.

Andiamo con ordine. A Milanello si registra il ritorno di tre giocatori: Pulisic, Musah e Leao. Così Pioli ha la possibilità di ricomporre due terzi del proprio tridente offensivo per preparare la trasferta di Firenze, con i due americani ed il portoghese che sono tornati a timbrare il cartellino. Tuttavia la situazione negli altri reparti è abbastanza complicata. Infatti il resto della squadra farà ritorno nella giornata di domani, avendo così solamente 48 ore di preparazione in vista della delicata sfida del Franchi. Inoltre i “ritardatari” eseguiranno un lavoro esclusivamente di scarico, come fatto dai tre “puntuali” oggi.

Verso Firenze, il rientro dei nazionali

Assodato l’arrivo odierno di Leao, Pulisic e Musah, Pioli guarda a domani come la giornata in cui avrà a disposizioni più o meno tutta la squadra. Poi resterà venerdì per preparare la partita con tutti gli effettivi e sabato per andare a giocarsi la vittoria sul campo della Viola. Dunque domani sarà il giorno delle porte girevoli a Milanello, siccome gli europei faranno ritorno dopo la pausa nazionali. Infatti giovedì 28 marzo è previsto il rientro dei francesi Maignan, Theo Hernandez, Giroud, di Reijnders, di Jovic e di Okafor. Dopodiché il Milan sarà nuovamente al completo.

Restano comunque dei punti di domanda importanti. Il primo riguarda l’assenza di Theo Hernandez, siccome il terzino rossonero sarà squalificato dopo il giallo di Verona. Infatti il francese era diffidato e salterà la partita del Franchi contro la Fiorentina. Poi è chiaro che ci sia poco tempo per preparare la partita nel migliore dei modi. Per questo motivo è probabile che Pioli si affidi alle sue certezze, dando uno sguardo approfondito ad eventuali acciacchi della pausa nazionali. Infatti, con così poco tempo per preparare la sfida, cambiare tanto significherebbe mettersi i bastoni fra le ruote da soli, soprattutto in una partita complicata come quella di Firenze.