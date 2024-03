Pioli risponde a Roberto Carlos, che elogio a Theo: non ci sono dubbi

Pioli risponde alla leggenda del calcio brasiliano ed elogia Theo. Le parole arrivano dalla conferenza stampa rossonera.

Siamo alla vigilia di Fiorentina Milan. I rossoneri domani sera, alle ore 20:45, affronteranno fuori casa i viola. Questo campo non è mai un campo facile per il Milan e Pioli lo sa benissimo dato che la Fiorentina l’ha allenata dal 2017 al 2019. Il tecnico è deciso nel voler fare bene e nel dare tutto in questi ultimi due mesi di impegni, difatti saranno mesi importanti che decideranno molto in Casa Milan.

Intanto Stefano Pioli, come detto in conferenza stampa, pensa solo al presente, alla gara di domani, e non al futuro. Domani non avrà a disposizione il suo miglior giocatore dal punto di vista tattico, l’arma in più del Milan: Theo Hernandez. Senza Theo, out causa squalifica, il Milan perde tanto in campo dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Pioli ci tiene a ricordare il tipo di giocatore che è ed è d’accordo con l’affermazione di Roberto Carlos, le sue parole in conferenza stampa.

Pioli conferma le parole dell’ex stella brasiliana

L’ex giocatore del Real Madrid afferma la sua idea su Theo Hernandez. In conferenza stampa Pioli ci tiene a confermare la sua tesi.

Theo Hernandez è un gicoatore che al Milan ha avuto un impatto stratosferico. Arrivato dall’esperienza del Real Madrid Theo ci ha messo poco e nulla a diventare un top nel suo ruolo, se non il migliore al mondo, nonché a prendersi anche il ruolo di vicecapitano al Milan.

Al club rossonero ha avuto un percorso di crescita, assieme a Stefano Pioli, grandioso. La conferma arriva anche dalle parole dei compagni, ma anche dalle ex leggende. Questa volta è toccato a Roberto Carlos. L’ex difensore brasiliano del Real Madrid oggi ha affermato che “Theo Hernandez è il miglior terzino al mondo“. Un elogio grande, da parte di un giocatore che in quel ruolo, in Europa, ha fatto la storia.

Arriva quindi così la benedizione al terzino spagnolo del Milan. In conferenza stampa, Stefano Pioli, ci tiene a confermare le parole di Roberto Carlos e parla così di Theo e della sua assenza di domani:

Ci mancherà molto domani. Il suo rendimento è devastante, ci offre sempre tante soluzioni. Ormai è un top nel suo ruolo. Le parole di Roberto Carlos? Lui di quel ruolo se ne intende, credo che abbia ragione.

Così, Theo Hernandez, ha già conquistato tutti in poco tempo confermando il suo valore come sempre.