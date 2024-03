Pioli senza dubbi: messaggio sul suo futuro al Milan

Il Milan conquista la sua terza vittoria di fila contro l’Empoli di Davide Nicola. Stefano Pioli fa chiarezza sul suo futuro nel post gara.

Il Milan mette a segno la sua terza vittoria consecutiva. Dopo Lazio e Slavia Praga, la squadra rossonera guidata da mister Stefano Pioli fa tris di successi, battendo in casa l’Empoli di Davide Nicola. La formazione lombarda si è imposta di misura allo stadio San Siro, grazie al gol realizzato nel primo tempo da Christian Pulisic. Al termine del match, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, si è mostrato molto soddisfatto ai microfoni di Dazn nell’analizzare la prestazione della sua squadra.

Pioli analizza la vittoria contro l’Empoli

Dopo la vittoria, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, siamo riusciti a creare tanto. Mentre nelle ripresa non siamo stati brillati, ma abbiamo comunque gestito bene la gara e concesso poco. È un peccato non aver sfruttato al meglio le diverse occasioni, la partita di oggi è un buon segnale. Sarà una settimana fondamentale per noi, l’ho detto ai ragazzi prima di questa gara. Era importante partire con una vittoria”.

Su Pulisic: “Non ha mai giocato così tanto negli ultimi 7/8 anni. Lo stiamo gestendo bene, è un grandissimo calciatore. È sempre disponibile, è un giocatore troppo intelligente. Per noi è molto importante, con noi sta facendo benissimo. Sono contento per il suo gol. Ci sta tanto continuità, qualità, intensità e ritmo”.

Sulla sfida contro lo Slavia Praga: “Faranno la famosa partita della vita, ma noi siamo pronti. Cercheremo di fare un gol in più dell’avversario”.



Su Okafor: “È stato molto bravo, sopratutto nell’uno contro uno. Doveva essere un po’ più bravo ad attaccare la porta, sopratutto in occasione dei 2/3 messi da Pulsic nel primo tempo. Ha comunque fatto una grande prestazione. Sono contento che si sia fatto trovare pronto”.

Nel 2024, solo l’Inter di Simone Inzaghi ha fatto meglio del Milan. Pioli ha svelato i motivi del cambio radicale dopo il momento no nella prima parte di stagione: “Noi a causa degli infortuni abbiamo vissuto un periodo difficile e abbiamo sofferto molto. Il gruppo, però, si è comunque mostrato solido. Abbiamo cambiato molto durante l’anno, non avevano Bennacer per infortunio e il centrocampo era tutto nuovo. Una serie di causa ci hanno portato a crescere e a capire meglio alcune situazioni, trovando un rendimento più continuo”.

Sulle parole di Scaroni: “Il club mi sta facendo lavorare nel miglior modo possibile, alleno un grande gruppo, disponile e di qualità. Si parla troppo del futuro, noi siamo tutti concentrati sul presente e alla settimana che ci aspetta. 351 punti in rossonero come Ancelotti? Quello che sto vivendo al Milan è qualcosa di eccezionale. Io ho dato tutto e sto dando tutto dal giorno che sono entrato a Milanello. Sto ricevendo tantissimo da quando sono qui, anche sull’aspetto delle critiche. Sono felice e motivato, con la voglia che questa avventura continui il più allungo possibile”.