Pioli sorride: il giocatore è pronto a rientrare in gruppo

Mister Stefano Pioli può sorridere. Il giocatore rossonero presto tornerà a disposizione del Milan.

Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a riprendere il proprio cammino in Serie A. La squadra rossonera tornerà a marciare verso l’obiettivo Champions League in occasione del match esterno contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, gara in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 per la 30esima giornata di Serie A. La formazione lombarda si presenterà in quel di Firenze con tutte le intenzioni di dare continuare alla serie di risultati ottenuti di recente.

Nelle ultime cinque gare, il Milan è riuscito a raccogliere solo vittorie, mettendo le mani sul secondo posto in Serie A e sulla qualificazione ai quarti di Europa League. La squadra rossonera vive un buon momento sia sul piano della forma che in termini dei risultati, rendimenti che vuole confermare anche nella trasfera in Toscana. Tuttavia, il Milan metterà piede in quel di Firenze con diverse defezioni. La squadra di Pioli dovrà far fronte alle assenze di Theo Hernandez, Kalulu, Jimenez e Pobega. Proprio in merito a quest’ultimo rossonero, sarebbero arrivate delle novità incoraggianti dall’infermeria.

Pobega verso il recupero

Il Milan di mister Stefano Pioli presto riavrà una soluzione in più a centrocampo e si chiama Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 viaggia a passo spedito verso il recupero, con il rientro in squadra previsto a stretto giro. L’ex calciatore del Pordenone è fermo dal 17 dicembre scorso a causa dell’infortunio maturato nella sfida casalinga contro il Monza. Subito dopo lo stop, il centrocampista è stato costretto ad operarsi in Finlandia, dando vita a tre mesi travagliati.

Tommaso Pobega sta lavorando duro sul campo per mettersi alle spalle il problema al tendine del retto femorale sinistro. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il rientro del centrocampista classe 1999 dovrebbe avvenire da un momento all’altro. La speranza della società rossonera è che il calciatore possa tornare ad allenarsi in gruppo dopo la trasferta di Firenze. Per il centrocampista è in programma un chiaro percorso di riatletizzazione che lo riporterà tra i convocati di mister Pioli.

Il Milan di mister Stefano Pioli si prepara ad entrare nella fase clou della stagione, tra Serie A ed Europa League. Gli obiettivi del club rossonero sono due: mantenere la seconda posizione e raggiungere la finale del torneo continentale che si disputerà a Dublino. Per riuscire nelle proprie intenzioni, la compagine rossonera ha bisogno dell’apporto dell’intero organico e quindi il recupero di Tommaso Pobega è fondamentale.