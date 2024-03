Slavia Milan, annuncio di Pioli: lo ha detto sui titolari!

Domani il Milan conoscerà il suo destino in Europa League, intanto in conferenza stampa le parole del tecnico rossonero.

Domani sera, alle ore 18:45, il Milan affronterà fuori casa lo Slavia Praga. All’andata il match si è rivelato ostico. La squadra ceca anche se con un uomo in mano ha dato filo da torcere ai rossoneri che comunque hanno concluso la gara con due gol di scarto. Il Diavolo arriva da tre gare positive e l’accesso ai quarti di finale per il club è imprescindibile.

Intanto oggi si è tenuta la conferenza stampa pre match con Stefano Pioli accompagnato da Fikayo Tomori. La squadra difatti arriva con solo Pobega ancora in infermeria e tutti gli altri effettivi sono stati recuperati. Di seguito le parole del tecnico rossonero in vista della gara di domani.

Le parole di Pioli in vista della gara di ritorno

Il Milan è pronto a chiudere la pratica ottavi di finale per guadagnarsi un posto tra le ultime otto squadre. In conferenza stampa a parlare è il tecnico Stefano Pioli accompagnato dal difensore Fikayo Tomori. Queste le parole di Pioli in vista del match di domani:

Abbiamo analizzato la partita di andata, loro hanno giocato bene. Domani però sarà una partita differente. Abbiamo un discreto vantaggio e il turno domani va conquistato. Loro sanno giocare bene e attaccano tanto, troveremo però forse anche più spazi per fare male.

Poi parla del Milan che domani vorrà vedere in campo:

Non ci sono partite a cui doversi ispirare. Non possiamo fare copia e incolla e ogni partita è diversa ma sappiamo bene cosa fare e come agire in campo. Dobbiamo saper attaccare bene e rimanere concentrati.

Poi parla anche del Mondiale per club e dei casi extra campo accaduti in queste ore:

Ovviamente negli anni addietro non abbiamo vinto molto o fatto bene in Europa. Ovviamente sarebbe una cosa ottimale poter partecipare ad una competizione come questa. Casi extra campo? Siamo sereni e concentrati. Ai ragazzi non ho dovuto dire nulla. Non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Poi parla del ritorno dei suoi infortunati, dell’ottimo risultato dei ragazzi della Primavera in Youth League e della scelta dei titolari: