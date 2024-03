Pulisic, che risposta: lo ha detto sulle polemiche di Lazio-Milan

Pulisic ha parlato dopo il gol segnato all’Empoli: la sua risposta sulle polemiche post Lazio-Milan.

É appena terminata la partita valida per la ventottesima giornata di Serie A a San Siro tra Milan ed Empoli. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a portare a casa i 3 punti grazie all’unico gol di Christian Pulisic, esterno statunitense classe ’98 arrivato quest’estate dal Chelsea, che ha superato oggi per gol e assist qualsiasi altra sua stagione nei top 5 campionati europei. Vittoria molto importante per i rossoneri che superano, momentaneamente, la Juventus (che alle 18:00 affronterà l’Atalanta all’Allianz Stadium) posizionandosi al secondo posto in classifica.

Intervistato a Dazn, al termine della partita, Christian Pulisic, autore del gol dell’1-0, ha parlato di diversi argomenti, tra cui il gol di oggi, l’accaduto di Lazio-Milan e delle prestazioni della squadra.

Pulisic risponde alle polemiche: le parole

Il calciatore statunitense ha innanzitutto detto la sua sul gol realizzato oggi: “Grande sensazione segnare anche se sono stato fortunato per la deviazione. Quelli di oggi sono 3 punti molto importanti“.

Gli è stato chiesto poi se questo fosse il suo miglior momento della carriere: “Sto molto bene, ho la fiducia di tutto lo staff e dell’ambiente. Spero di continuare su questi livelli”.

Chiosa finale sulle polemiche delle ultime gare: in particolare si è soffermato sull’episodio che lo ha coinvolto in Lazio-Milan, riguardante l’espulsione di Pellegrini da lui provocata:

“Discussioni post Lazio-Milan? Ho aspettato il fischio dell’arbitro, non ho nulla da criticarmi perché ho fatto tutto nel modo più corretto possibile. Le persone possono continuare a dire quello che vogliono.”

“Dobbiamo difendere meglio, essere più solidi dietro. Solo così possiamo ambire ai quarti di finale di Europa League.”