Rinnovo Camarda, il Milan ha fretta: affare possibile?

Il Milan è al lavoro per blindare Camarda. La società rossonera prepara l’affondo per mettere fine alle avance dei top club europei.

Il Milan continua ad essere una delle pochissime società della Serie A ad aver particolarmente cura del settore giovanile, dimostrando grande lungimiranza. Tra i promettenti giocatori che si stanno facendo strada nel vivaio rossonero, c’è Francesco Camarda. Il calciatore classe 2008 continua a far parlare di sé a suon di prestazioni di alta classe. Il promettente attaccante del Milan ha catturato l’attenzione di tutti, sia in ambito nazionale che europeo. Un gioiellino che la società lombarda ha tutte le intenzioni tenersi stretto.

Francesco Camarda ha dato saggio del suo enorme potenziale anche in questa sosta per le nazionali. Il giovane attaccante si è preso di diritto il titolo di man of the match nell’ultimo impegno dell’Italia Under 17. In occasione della sfida contro il Belgio, il promettente giocatore del Milan ha messo in mostra una prestazione di grande spessore: doppietta, autorete propiziato e rigore procurato. Il giocatore classe 2008 continua ad attirare l’attenzione con il suo indiscutibile talento, lanciando dei chiari segnali al Milan. La volontà del club rossonero sembra essere molto chiara: blindare il calciatore. La società è pronta a metterlo sottochiave per tenere a bada l’interesse di diversi top club europei.

Milan pronto a blindare Camarda

Una delle priorità in casa Milan per l’estate sarà quella di blindare il giovane Francesco Camarda. Il giocatore classe 2008 della Primavera, già esordiente con la squadra di mister Stefano Pioli, fa gola a molti club prestigiosi del panorama europeo. Sull’attaccante ci sarebbero gli occhi di Manchester City, Borussia Dortmund e Manchester United. Tuttavia, il Milan sembra essere molto fiducioso in merito al futuro in rossonero di Francesco Camarda.

Stando alle ultime notizie raccolte dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società lombarda sarebbe pronta a blindare il più giovane esordiente nella storia della Serie A offrendogli quello che sarebbe il suo primo contratto da professionista. La trattativa, di fatto, dovrebbe entrare nel vivo a partire dal mese di luglio. Nel frattempo, i top club europei restano alla porta, continuando a fare pressione sul promettente calciatore.

Secondo Luca Bianchin, giornalista della rosea, le parti in questione avrebbero già raggiunto un accordo di massima. Società e giocatore dovrebbero mettere nero su bianco nel mese di luglio. Il Milan sta aspettando per far sì che il contratto triennale vada in atto dalla stagione 2024/2025 ed estendersi per un anno in più.