Rinnovo Maignan, c’è ancora distanza: quanto offre il Milan

Il Milan ha aperto il discorso per il rinnovo di Maignan. Tuttavia c’è ancora distanza fra le parti dopo l’offerta rossonera.

L’inverno e l’avvento della primavera hanno portato una sana dose di fieno nella cascina del Milan. I rossoneri hanno superato la Juventus al secondo posto in classifica ed hanno raggiunto i quarti di finale di Europa League. Ora il cammino del Diavolo è segnato per rendere memorabile questa stagione: conquistare la Champions e vincere l’Europa League. Così Pioli ed i suoi potrebbero scrivere un’altra pagine importante della storia del Milan, ma si deve guardare avanti. Infatti è chiaro che la dirigenza di Cardinale lavori su due fronti: inchiesta e programmazione. In particolare la seconda via porta verso il mercato estivo.

Mercato che può rivelarsi importante per il Milan, siccome un monumento come Giroud potrebbe lasciare l’Italia. Infatti la ricerca del bomber è partita, con Zirkzee e Gyokeres che sono i due candidati numeri uno. Servirà però una bella somma per portare uno dei sue a Milanello, somma che può arrivare proprio grazie all’Europa League e a qualche riscatto di prestiti pesanti. Tuttavia è chiaro che non basti un grande attaccante per vincere, ma anche grandi mani. Mike Maignan ha dimostrato, nonostante qualche sbavatura, si essere uno dei migliori interpreti del ruolo ed il Milan lavora per il rinnovo: le parti si sono incontrate.

Milan-Maignan, si lavora

L’asse dirigenza Milan-entourage Maignan è stato caldo nelle ultime ore. Infatti le due parti si sono incontrate per iniziare a discutere il rinnovo per portiere rossonero, come raccontato da calciomercato.com. È chiaro che non possa volerci un giorno per trovare l’accordo su un contratto pesante come quello di Maignan. Infatti il francese andrebbe verso un deciso aumento dell’ingaggio, passando dai 2,8 milioni attuali a 5,5 milioni di euro: praticamente il doppio. Dall’altro lato gli agenti del portiere rispondono con una richiesta di circa 7 milioni di euro, raggiungendo vagamente l’ingaggio di Leao.

Tuttavia è chiaro che quel milione e mezzo che balla non sarà facile da limare. In primo luogo perché il Milan non vuole far partire una corsa al rialzo per i contratti dei propri giocatori, poi perché Maignan ha mercato. Infatti su di lui ci sono gli occhi indiscreti di Bayern Monaco e Chelsea da diversi mesi, anche se le richieste del Milan sono alte: 100 milioni di euro. Tuttavia la dirigenza rossonera ed il portiere hanno espresso il desiderio di trovare un accordo per il rinnovo del contratto, possibilmente prima della fine della stagione. Ora sta al Milan e a Maignan venirsi incontro, altrimenti potrebbe partire l’asta per il portiere.