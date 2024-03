Scaroni annuncia: novità su Pioli e sul fondo PIF

A pochi minuti dall’inizio del match tra Milan ed Empoli, Paolo Scaroni è intervenuto per parlare della delicata sfida che aspetta i suoi.

Domenica pomeriggio con il Milan in campo contro l’Empoli per la ventottesima giornata di campionato. I Rossoneri sfidano i toscani con l’obiettivo dei tre punti, che li proietterebbe al secondo posto posto, in attesa della risposta della Juventus contro l’Atalanta. Turnover per Stefano Pioli che proverà a dosare le forze in vista dell’ottavo di ritorno di Europa League contro lo Slavia Praga, dove bisognerà difendere la vittoria per 4-2 arrivata a San Siro (non con poche difficoltà) lo scorso giovedì.

La speranza di tutti i tifosi rossoneri è che nonostante le molte rotazioni, la squadra possa scendere in campo concentrata e non rischiare di buttare al vento punti importanti per la classifica, come successo ad esempio contro il Monza tre settimane fa, quando Pioli percorse la strada dell’ampio turnover in vista del ritorno dei playoff contro il Rennes, nonostante la netta vittoria all’andata per 3-0.

Intanto nel pre partita il presidente Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni. I temi trattati sono stati il futuro di Pioli, da tempo messo in dubbio dalla gran parte dei tifosi rossoneri, la possibile acquisizione del club da parte del fondo arabo PIF e la districata situazione relativa allo Stadio, ormai un vero e proprio tormentone che va avanti da molti mesi.

Scaroni su Pioli: “Deve continuare a lavorare sereno”

Il presidente rossonero è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando del futuro di Pioli e concentrandosi anche sulle voci sul fondo PIF e sul tema Stadio:

FUTURO DI PIOLI – È un tormentone solo mediatico, come ha detto Ibrahimovic deve continuare a lavorare sereno. FONDO PIF – Non c’è nulla di vero, non sta succedendo nulla.

STADIO – Noi continuiamo a portare avanti il progetto San Donato, dove avviamo già speso 40 milioni di euro. Su San Siro il sindaco Sala vuole provare la strada della ristrutturazione con WeBuild. Si sta valutando se il progetto è sostenibile e se si può ristrutturare e nel frattempo continuare a giocare.

Queste le parole di Scaroni poco prima del fischio d’inizio a San Siro per la sfida tra Milan ed Empoli. Il presidente rossonero ha sottolineato che al momento Pioli non è in dubbio, mentre le voci sul fondo PIF sono tutt’altro che fondate. Per quanto riguardo il tema Stadio bisognerà aspettare il progetto di WeBuild sulla possibile ristrutturazione di San Siro.