Sorpresa Milan, va in Nazionale: arriva la convocazione a sorpresa

Si avvicina la sosta per le Nazionali. Dopo il Verona, diversi calciatori del Milan partiranno per i rispettivi. Tra questi figura un convocato a sorpresa.

Un altro step è stato superato. Ora viene il bello. Archiviato il doppio scontro con lo Slavia Praga, con qualche difficoltà all’andata ma in scioltezza nel secondo round, il Milan si appresta a sfidare l’Hellas Verona. Un match che sulla carta può sembrare alla portata, ma gli scaligeri hanno dimostrato, nonostante lo smantellamento di gennaio, di poter dire ancora la loro in questo campionato, anche contro formazioni superiori come il Diavolo.

Leao e compagni non sono però d’accordo e vogliono confermare il secondo posto conquistato una settimana fa ai danni della Juventus. Andare alla sosta con un successo può dare maggiori certezze ai rossoneri in vista della volata finale di aprile e maggio. Non pochi calciatori lasceranno Milanello per raggiungere i rispettivi ritiri in queste settimane di amichevoli per le Nazionali.

Tra questi figura anche Filippo Terracciano. L’esterno acquistato a gennaio proprio dal Verona è stato richiamato dal commissario tecnico della Nazionale Italiana under 20 Alberto Bollini. Lunedì il classe 2003 dovrà partire alla volta di Coverciano, per poi raggiungere Bologna con il resto del gruppo e partire alla volta della Romania.

Milan, Bollini richiama Terracciano: il rossonero convocato in Nazionale under 20

La selezione giovanile dell’Italia sarà infatti impegnata a Targoviste nell’ultima giornata dell’Elite League”. I ragazzi di Bollini si trovano attualmente in prima posizione a 13 punti e se la dovranno vedere con i pari età rumeni giovedì 21 marzo alle 18. Obiettivo proseguire l’ottimo cammino svolto finora con quattro affermazioni ottenute a discapito di Repubblica Ceca, Inghilterra, Portogallo e Polonia ed un solo pareggio contro la Germania.

Presumibilmente l’allenatore darà spazio al laterale rossonero, anche per far risentire il profumo del campo. Dopo gli spezzoni giocati in rossonero contro Bologna in campionato, Atalanta in Coppa Italia e nel doppio incrocio con il Rennes, il terzino è sempre rimasto in panchina, chiuso da un ottimo Theo Hernandez e dal rientro dei pilastri della difesa dopo mesi di stop.

Malgrado il basso minutaggio, Stefano Pioli incrocerà le dita nella speranza che non solo Terracciano, ma tutti i componenti della rosa rientrino in salute dopo la sosta. Ogni pedina è funzionale alla causa, specialmente in un periodo di tempo che deciderà la stagione del Milan e le sorti di alcune figure centrali in casa rossonera.