Sorteggio Europa League: ufficiale l’avversario del Milan ai quarti

Si è tenuto a Nyon il sorteggio del tabellone di Europa League, tracciata la strada per arrivare a Dublino.

Dopo aver battuto senza problemi Rennes ai sedicesimi e poi lo Slavia Praga agli ottavi, i rossoneri hanno la mappa per arrivare a giocarsi la finale di Europa League nella capitale irlandese. Il Diavolo conosce ora il suo prossimo avversario che si troverà davanti l’11 di Aprile nella gara di andata. La squadra di Pioli, una volta aggiuntasi alla competizione, è subito diventata una delle candidate alla vittorie finale.

I rossoneri, per ora, attendono notizie sulle condizioni del loro portiere e punto fermo da ormai 3 anni. Nella serata di Praga, infatti, l’uscita di Mike Maignan al 21′ è stata l’unica macchia su una serata perfetto: il francese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una contusione al ginocchio destro di cui nella giornata di oggi si saprà di più. Per il Diavolo sarà fondamentale arrivare ai quarti di Europa League in forma per poter mettere paura al resto delle partecipanti.

Derby italiano ai quarti

L’11 Aprile il Milan affronterà la Roma di Daniele De Rossi che si troveranno davanti una squadra che da quando ha cambiato allenatore sta letteralmente volando con 10 risultati positivi e 2 sconfitte, con Inter e ieri sera con il Brighton nella gara di ritorno ininfluente.