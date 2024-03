Theo Hernandez, il Milan trema: notizia dalla Germania

Il top club non molla la pista che porta a Theo Hernandez. Il Milan rischia di perdere il terzino francese in estate.

Theo Hernandez è ormai da anni uno dei pilastri portanti del Milan di mister Stefano Pioli. Con tenacia e determinazione, il terzino francese si è preso un posto di rilievo nel club rossonero, mostrandosi all’altezza della maglia che rappresenta. Non a caso, può fregiarsi del titolo di vice capitano. Il calciatore ex Real Madrid a suon di prestazioni di spessore, è diventato di diritto uno dei terzini più forti del panorama europeo. Il profilo di Theo Hernandez, di fatto, è sempre stato al centro di innumerevoli discussioni di mercato. Nell’ultimo periodo, il giocatore francese sarebbe finito nell’orbita di un top club europeo.

Su Theo Hernandez si sarebbero posati gli occhi del Bayern Monaco. Il club bavarese starebbe seriamente riflettendo sulla possibilità di intavolare una trattativa con il Milan per portare il terzino francese in Bavaria. I rumors di mercato si fanno sempre più costanti, con lo storico club di Bundesliga disposto a sborsare una cifra monstre per strappare Theo Hernandez alla Serie A. La società tedesca è spinta da questa idea sopratutto perché Alphonso Davies sembra essere destinato a dire addio al termine della stagione. Il terzino canadese sarebbe prossimo dall’approdare alla corte del Real Madrid.

Il Bayern non molla Theo Hernandez: Milan in apprensione

In Germania, il nome di Theo Hernandez continua ad essere associato al Bayern Monaco. Il terzino francese sembra rispecchiare tutti i canoni del terzino ideale della società bavarese, disposta a sborsare una cifra considerevole per mandare in porto l’affare. Secondo Sky Sport, il club di Bundesliga starebbe preparando l’assalto a Theo Hernandez per la prossima estate. Il giocatore francese è il terzino che tutti i top club vorrebbero: intelligente tatticamente, indomabile in accelerazione e con un discreto fiuto del gol.

Il Bayern Monaco avrebbe manifestato un forte gradimento per il terzino del Milan. Il profilo di Theo Hernandez, secondo le ultime notizie fornite dagli esperti di mercato tedeschi dell’emittente, sarebbe al primo posto nell’elenco dei massimi dirigenti della società bavarese. Il Bayern avrebbe già sondato il terreno, informandosi sul possibile costo dell’operazione. La cifra non spaventerebbe la società bavarese.

Il Bayern Monaco avrebbe già messo in programma un investimento da 60/70 milioni per il cartellino del terzino del Milan. La somma, però, potrebbe non convivere il club rossonero. La società lombarda chiederebbe una cifra ancor più alta per lasciar partire uno dei pilastri della propria rosa. Tuttavia, il giocatore francese sarebbe attratto dall’idea di vestire la maglia del Bayern Monaco, club in cui fino alla scorsa stagione militava suo fratello Lucas, ora al PSG.

Nonostante le voci di mercato, proprio oggi Theo è stato premiato per le 200 presenze con la maglia del Milan, lasciando intendere la propria voglia di continuare a vestire la maglia rossonera: “Voglio ringraziare tutti, sono felicissimo per le 200 partite in questo grande club e spero di farne ancora di più. Forza Milan”.