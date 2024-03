Thiago Motta strizza l’occhio al Milan: annuncio sul futuro

L’attuale allenatore del Bologna intervistato in occasione del Gran Galà dello Sport di Castiglioni Fiorentino.

In casa Milan tiene ancora banco la situazione allenatore. Pioli, dopo l’annata fantastica che ha portato la sua squadra alla vittoria del 19esimo Scudetto, è stato sempre protagonista di voci che lo vedevano lontano dalla panchina rossonera. Su questo, anche la tifoseria è spaccata, tra chi vorrebbe un suo esonero e chi invece è convinto di proseguire con il tecnico originario di Parma. Dopo il rinnovo nel 2022, l’ex allenatore di Fiorentina e Inter, ha un contratto che lo lega al Diavolo fino al 2025, con uno stipendio pari a 4.1 milioni netti l’anno (che lo rende uno degli allenatori più pagati della Serie A).

Se il rapporto tra Pioli e il Milan dovesse terminare, in pole position per subentrare sulla panchina rossonera troviamo il tecnico del Bologna Thiago Motta. L’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale, oggi è intervenuto sul palco del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino dopo aver ricevuto il premio Viciani (premio consegnato a chi dimostra determinati valori nel mondo dello sport e del calcio).

Thiago Motta-Milan: “Orgoglioso degli interessamenti delle big”

Sul palco dell’evento, Thiago Motta ha risposto ad alcune domande dopo essere stato premiato. In merito al suo ruolo di allenatore ha detto di aver capito subito che è il tipo di lavoro più adatto a lui, soprattutto dopo la sua carriera calcistica. Di seguito le sue parole, riportate da TMW.

Proseguendo, ha poi parlato del suo futuro, sicuramente senza sbilanciarsi ma lasciando aperte tutte le porte. Di seguito le sue parole riportate da TMW:

“Mi sento molto bene oggi e non penso davvero al mio futuro, perché stiamo vivendo un momento così bello che voglio godermelo. Quando arriverà il futuro ci penserò“.

Possibilità dunque per chi, tra i tifosi rossoneri, spera di vedere il tecnico italo-brasiliano sulla panchina rossonera nella prossima stagione (magari portando con sé Zirkzee).

Il tecnico rossoblù, alimentando il desiderio di alcuni tifosi, si è poi espresso riguardo l’interesse di grandi club come il Milan riferendo di essere felice e orgoglioso. Concludendo poi, Thiago Motta proferisce prima parole al miele verso la sua squadra: “Grande piacere il riconoscimento che hanno per la nostra squadra, ma non solo per i risultati che finora sono buonissimi, quanto per la maniera con la quale li stiamo conquistando sul campo, rispettando il gioco e l’avversario” – per poi suonare la carica in vista del termine della stagione: “I ragazzi sanno come mai siamo lì e quanto è importante continuare così fino al termine della stagione”.