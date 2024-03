ULTIM’ORA – Diffidato e ammonito, tegola per Pioli: salta Milan-Empoli

Pesante tegola per il Milan. Mister Stefano Pioli dovrà rinunciare al calciatore rossonero per il prossimo match di campionato.

Brutta tegola per Pioli: salterà la prossima gara di campionato

Alessandro Florenzi sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato dopo il cartellino giallo rimediato in occasione della sfida contro la Lazio. Il calciatore del Milan è stato ammonito in stato di diffida e quindi sarà obbligato a scontare il consueto turno di squalifica.