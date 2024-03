ULTIM’ORA – Guai per Pioli, si ferma il difensore: lunghissimo stop

Non c’è pace per il Milan questa stagione per quanto riguarda la situazione infortuni. Pioli perde il difensore: previsto un lungo stop.

Il Milan si gode la vittoria di Verona contro l’Hellas. I gol spettacolari di Theo Hernandez e Chukwueze hanno regalato altri tre punti importanti per la classifica. L’1-3 al Bentegodi, infatti, consolida il secondo posto dei rossoneri e vede allontanarsi la Juve di Allegri, ora a -3. Quella di ieri è la quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League: il Diavolo è in un ottimo momento di forma. Ora c’è la sosta per le Nazionali e l’allenatore emiliano vede andar via molti pezzi pregiati. Gli allenamenti a Milanello continueranno per poi affrontare insieme l’ultima parte della stagione provando a centrare i vari obiettivi.

Nella vittoria convincente di ieri, però, c’è stata una nota negativa che ha fatto preoccupare staff e tifosi. Pioli, infatti, deve fare di nuovo i conti con l’ennesimo infortunio della stagione: il difensore rossonero è costretto a fermarsi dopo la gara di ieri e i tempi di recupero potrebbero essere abbastanza lunghi. Ecco qual è stato il risultato degli esami della mattinata.

Infortunio Kalulu: si prevede un lungo stop

Pierre Kalulu, uscito ieri all’intervallo a causa del trauma distorsivo del ginocchio destro, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale negli esami strumentali di oggi. Il difensore inizierà da subito il trattamento conservativo del caso. Secondo Sky Sport, inoltre, i tempi di recupero del francese vanno tra le 4 e le 5 settimane: questo diventa un problema serio per Stefano Pioli.

Il 23enne era tornato da circa un mese a disposizione della squadra. Il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco, infatti, non gli aveva permesso di giocare a partire da fine ottobre. Il suo rientro in gruppo è avvenuto qualche settimana fa e fu convocato dopo tanto tempo per la sfida di San Siro contro l’Atalanta. Per quanto riguarda i primi minuti giocati, invece, risalgono ad una settimana fa contro l’Empoli di Davide Nicola per poi trovare continuità a Praga e ieri a Verona.

Situazione delicata quella di Kalulu che ora sarà fuori rosa per almeno altre 4/5 settimane. Pioli dovrà risolvere la situazione quando a termine della sosta ma sa di poter contare su Gabbia come già successo da gennaio a questa parte. Una cosa è certa: il Milan ha avuto un’annata abbastanza sfortunata dal punto di vista degli infortuni.