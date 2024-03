ULTIM’ORA MILAN – Ansia Pioli: nuovo infortunio in Nazionale

Non arrivano buone notizie per il Milan di Stefano Pioli: durante una partita con la propria nazionale, un giocatore rossonero è andato KO.

Il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo sabato 30 marzo alle ore 20:45 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dal lutto per la scomparsa di Joe Barone. Il tecnico rossonero è già al lavoro per la preparazione della sfida con i ragazzi rimasti a Milanello e non convocati per gli impegni delle Nazionali: il Campionato di Serie A, infatti, è fermo ai box per lasciar spazio alle nazionali, che sono impegnate in amichevoli o nelle ultime partite di qualificazione ai prossimi Europei.

La sosta nazionali viene sempre vissuta con un pò di apprensione, poiché, oltre alle numerose partite con il proprio club, i giocatori sono sottoposti ad ulteriori sforzi fisici, rischiando così di incorrere in infortuni, che arrivati a questo punto della stagione sarebbe meglio evitare. E proprio in un’amichevole in programma questa sera, un calciatore rossonero ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio.

Milan in ansia: Kjaer esce per infortunio

Durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera, infatti, il difensore centrale del Milan e della nazionale danese Simon Kjaer ha dovuto abbandonare precocemente il campo: al minuto 66 il calciatore ha richiamato l’attenzione dello staff medico e dopo qualche secondo ha dovuto dare forfait, uscendo dal campo.

L’infortunio sembra essere di natura muscolare, ma nella giornata di domani il difensore rossonero verrà sottoposto ad esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero.

In casa rossonera ovviamente sono preoccupati per le condizioni di Kjaer, visto che nelle prossime settimane la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata in un tour de force di partite: nel mese di Aprile, ai 4 impegni di Campionato è in programma la doppia sfida dei quarti di Europa League contro la Roma. Per il Milan dunque non è il caso di perdere giocatori in questo momento, visto i numerosi impegni in programma.

Torna dunque l’ansia infortuni in casa Milan: nella prima parte di stagione, infatti, la rosa rossonera è stata martoriata da problemi fisici e solo nelle ultime settimane l’infermeria si era svuotata, con Pioli che aveva tutti i suoi giocatori a disposizione, tranne Pobega. L’infortunio di Kjaer non rassicura affatto l’ambiente rossonero, ma nelle prossime ore si saprà qualcosa di più rispetto le sue condizioni fisiche. Pioli avrebbe comunque a disposizione Tomori, Thiaw, Kalulu, Gabbia e il neo arrivato Terracciano.