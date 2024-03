ULTIM’ORA – Supercoppa Italiana, l’annuncio sul format: decisione a sorpresa

Arrivata la decisione presa dall’assemblea della Lega Serie A in merito alla prossima edizione della Supercoppa Italiana.

Nella mattinata era stata organizzata in videoconferenza un’assemblea della Lega Serie A per decidere il format della prossima edizione della Supercoppa Italiana. Il dubbio principale riguardava la modalità con la quale ci si sarebbe contesi il trofeo: lasciarlo a 4 squadre come nell’edizione di quest’anno o riportare la finale secca tra 2 club, come ci eravamo abituati negli anni scorsi. Nei giorni precedenti era trapelato che alcune società, come Inter e Juventus, sarebbero state favorevoli a un ritorno al vecchio format (la finale secca tra vincitrice del campionato di Serie A e vincitrice della Coppa Italia).

Nell’edizione valida per l’anno 2022/23, la vincitrice è stata l’Inter, che si è imposta per 1-0 sul Napoli al Al-Awwal Park di Riad, davanti a 25mila spettatori. Numerose però sono state le polemiche a causa della decisione di far disputare la Supercoppa in Arabia Saudita: un luogo difficilmente raggiungibile per i tifosi dall’Italia. Infatti, durante le partite, non si respirava la solita atmosfera calda che contraddistingue gli stadi nel nostro paese e la gran parte dei posti a sedere risultavano vuoti.

La Supercoppa Italiana resterà a 4 squadre

La decisione presa dall’assemblea della Serie A è stata quella di confermare il format della Supercoppa Italiana a 4 squadre. Le finaliste, si sfideranno a gennaio 2025 in Arabia Saudita. Le partecipanti saranno le prime due classificate del campionato e le finaliste della Coppa Italia. Vi saranno quindi, come visto quest’anno, due semifinali e successivamente la finale per decretare la vincitrice. L’organizzazione delle semifinali avverrà in questo modo: in un match la vincitrice della Coppa Italia contro la seconda classificata della Serie A mentre nell’altro la vincitrice del campionato contro la finalista della Coppa Italia.

Per cui, i rossoneri per essere presenti alla prossima edizione della coppa, dovranno per forza blindare il secondo posto in campionato, vista l’eliminazione dalla Coppa Italia. Inoltre, durante l’assemblea, si è deciso anche di istituire per la prossima stagione il premio “Man of the Match” sponsorizzato da Panini, che verrà consegnato al migliore in campo di ognuna delle 380 partite di Serie A. Questo premio, sarà decretato dagli appassionati, che tramite un qr code voteranno il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara. Non si dovranno più puntare i riflettori su cosa farà la Juventus in Coppa Italia, ma per qualificarsi basterà arrivare secondi in campionato.