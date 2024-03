“Venderemo San Siro”, Sala sorprende il Milan

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato nuovamente del futuro di San Siro all’evento per i 40 anni di Affari&Finanza.

Negli ultimi mesi non si parla di altro: il Milan rimarrà a San Siro o costruirà un nuovo stadio? L’acquisto dei terreni in zona San Donato faceva pensare alla seconda opzione, un nuovo impianto costruito completamente da zero. Successivamente, però, è sceso in campo direttamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale non ha intenzione di abbandonare San Siro ed ha proposto ai due club milanesi di giocare con una capienza ridotta nello stadio attuale per consentire i lavori di ristrutturazione e modernizzazione. L’azienda che si occuperebbe dei lavori è WeBuild, la quale sta studiando la fattibilità del progetto. Durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza proprio Giuseppe Sala ha parlato del futuro di San Siro.

Milan, le parole di Sala

Durante l’evento sopra citato Giuseppe Sala è intervenuto nuovamente sul tema stadio: “Nel caso in cui Milan ed Inter non fossero più interessate a San Siro dovrei trovare una soluzione e vendere lo stadio“. Ha poi aggiunto come questa situazione di stallo sia scomoda anche per i tifosi e che bisogna trovare un accordo al più presto. Nel frattempo tiene aperti i discorsi con la società WeBuild: “Li abbiamo incontrati settimana scorsa per capire la fattibilità di un’analisi dettagliata nei prossimi tre mesi per capire se si può giocare durante la ristrutturazione“. “Durante questa settimana li incontreremo di nuovo insieme alle due squadre per cercare di arrivare ad una decisione definitiva nel minor tempo possibile” ha concluso il sindaco di Milano.

Dunque questa storia sembra ancora molto lontana dalla conclusione e proseguirà sicuramente nel corso dei prossimi mesi. In attesa di scoprire se sarà fattibile continuare a giocare a San Siro durante la ristrutturazione, le due squadre si guardano intorno alla ricerca di alternative. Il Milan, infatti, acquistando i terreni in zona San Donato si è portato molto avanti nel caso in cui l’ipotesi San Siro venga scartata definitivamente. La società rossonera rimane vigile sulla questione e presto prenderà una decisione.